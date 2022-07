Més de 300 persones s'han concentrat aquest dijous davant el Parlament de Catalunya per donar suport a la presidenta de la cambra, Laura Borràs. Els manifestants han protestat contra la suspensió de Borràs pel cas de les presumptes irregularitats quan presidia la Institució de les Lletres Catalanes. Convocats a través de les xarxes socials, el grup de suport a la presidenta del Parlament ha reivindicat la «innocència» de la dirigent política i han assegurat que el judici oral que ha obert el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) «és una farsa». També s'han cantat consignes contra ERC, la CUP i contra la premsa. Borràs ha sortit a saludar els concentrats per agrair-los el suport i ha estat rebuda entre aplaudiments i càntics.

'Laura Borràs, no està sola. No és justícia, és venjança', aquest ha estat el lema de la pancarta principal que ha protagonitzat la concentració. Durant l'acció reivindicativa, els manifestants han aplaudit l'expresident de la Generalitat Quim Torra i l'exconseller Josep Rull quan aquests han arribat a la cambra catalana. En canvi, amb l'arribada del diputat de la CUP Carles Riera han fet una gran xiulada. De fet, els manifestants han titllat tant la CUP com ERC de «botiflers».

"Laura Borràs, la nostra presidenta", "Fora, fora, fora la justícia espanyola", "Fora les forces d'ocupació", "No és un judici, és una farsa" i "Puigdemont, el nostre president" han estat algunes de les consignes que s'han cantat. També han carregat contra la premsa a qui han insultat i acusat de «parcialitat» i «manipulació». El moment àlgid de la concentració ha estat quan la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha sortit a saludar el grup de suport. Els manifestants han traslladat suport i agraïment a Borràs amb càntics, abraçades i aplaudiments.