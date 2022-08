El Servei Català de Trànsit (SCT) i la Divisió de Trànsit dels Mossos d’Esquadra intensificaran aquest cap de setmana - del 26 al 28 d’agost - la vigilància a les vies amb més presència de ciclistes amb l’objectiu d’augmentar la seguretat d’aquest col·lectiu i per garantir una convivència sense riscos a les carreteres catalanes. Aquests controls específics reforçaran les tasques d’inspecció viària policial per evitar atropellaments com el de diumenge passat a la C-243c a Castellbisbal en què van morir dos ciclistes. El dispositiu es realitzarà a les franges horàries més concorregudes pels ciclistes, principalment a les primeres hores del matí i també a última hora de la tarda.

Un dels ciclistes que va sobreviure a l'atropellament mortal a Castellbisbal: «Va accelerar i ens va fer una 'peineta'» Cada àrea regional de trànsit desenvoluparà aquesta operativa a les zones i vies més transitades per aquests usuaris. En aquest sentit, l’acció policial es desenvoluparà a tot el territori amb patrullatges dinàmics a través de turismes i motocicletes espiell i altres patrulles logotipades per detectar infraccions i també per fomentar una conducció respectuosa. La intensificació dels controls i de la vigilància viària pretén assegurar la protecció dels ciclistes, garantint que se’ls respecta la prioritat de pas a rotondes i interseccions, que no se’ls avança sense mantenir els 1,5 m de distància lateral. També es vigilarà que no es facin avançaments amb invasió de carril quan circulen ciclistes en sentit contrari, i que s’utilitza l’enllumenat en túnels. Sinistralitat del col·lectiu ciclista Aquest 2022 han mort a les carreteres catalanes 6 ciclistes, 4 més que en el mateix període de l’any passat. Al 2019, n’havien mort 7. A més enguany han resultat ferits de gravetat 35 ciclistes i també hi ha hagut 293 ferits lleus. Des del 2010 han mort a la xarxa viària catalana 87 ciclistes, 31 dels quals a Barcelona, 27 a Tarragona, 18 a Lleida i 11 a Girona. Al conjunt de les carreteres catalanes des del 2010 també s’han registrat 682 ciclistes ferits greus. Mobilitat del darrer cap de setmana d’agost D’altra banda, aquest cap de setmana és el darrer d’agost i es preveu una sortida de 383.000 vehicles des de l’àrea metropolitana de Barcelona entre les 15 hores de divendres i dissabte, i pel que fa al retorn previst, de 12 a 24 hores de diumenge, es mobilitzaran un total de 236.000 vehicles. Des de Trànsit s’adoptaran diverses mesures especials de circulació, ordenació i regulació per tal d’incrementar la capacitat viària i garantir en la mesura del possible la fluïdesa. S’instal·laran addicionals en sentit contrari a l’habitual a l’AP-7 nord i sud i a la C-32 nord i sud. En els trams afectats per aquestes mesures especials, diumenge 28 a la tarda, els vehicles pesants tindran l’obligatorietat de circular pel carril dret de la via, la prohibició de realitzar avançaments i de circular superant els 80 km/h. Aquestes limitacions per als camions també s’aplicaran divendres a la tarda a l’AP-7 entre la Roca i Martorell i en el tram de les Terres de l’Ebre de l’autopista, on només hi ha dos carrils.