LA DIPUTADA LAURA lópez hi va participar. Girona En Comú Podem va commemorar ahir la Diada amb una ofrena floral al monument de Lluís Companys de Girona, on van assistir la diputada Laura López i membres de l’executiva de Girona. López va dir que la Diada és un «punt d’inflexió» perquè arreu del país «hi ha reptes per fer que provenen de dinàmiques globals».