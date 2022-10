El 73% dels militants de Junts ja han votat a la consulta per decidir si el partit marxa del Govern. Són dades actualitzades fins a les 12 hores d'aquest divendres, segons ha comunicat el partit. Es tracta d'una xifra que supera de molt la participació en l'últim congrés, al voltant del 40%, per triar la nova direcció, en què Jordi Turull va superar en vots Laura Borràs. Els gairebé 6.500 afiliats poden votar telemàticament fins a les 17 hores d'aquest divendres. Després, a partir de les 17.30h està previst que es reuneixi l'executiva de Junts per analitzar els resultats.