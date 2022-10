La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha assegurat després de la ruptura del Govern arran del resultat de la consulta que «Junts guanya i Aragonès perd». En roda de premsa, Borràs ha dit que el Govern d'Aragonès «ha fracassat» i «ha perdut la legitimitat democràtica». També ha afirmat que sortir de l'executiu és un «acte de coherència» i que faran una oposició «ferma i responsable». Per la seva banda, el secretari general del partit, Jordi Turull, ha garantit que avui «no hi ha una estripada de res» i que Junts hi serà per «recosir l'independentisme». «Per passar a l'acció del moviment independentista, hi serem», ha afegit.

Pedro Sánchez subratlla que el partit socialista «sempre tindrà estesa la mà del diàleg» El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, creu que la sortida de Junts del Govern –una decisió adoptada aquest mateix divendres per la militància del partit- deixa Catalunya en una situació compromesa. En una roda de premsa posterior a la reunió informal del Consell Europeu celebrada a Praga, Sánchez ha apuntat que, en moments «complicats» per la societat catalana i espanyola, «l'estabilitat dels governs és fonamental». En aquest sentit, el president espanyol ha assegurat que el seu partit treballarà «pel bé de l'interès general» i que «sempre tindrà estesa la mà del diàleg». «Tenim molta feina al davant, i hem de protegir els treballadors i les empreses», ha afegit. Carrizosa considera la sortida de Junts del Govern el «suïcidi del 52%» Carlos Carrizosa ha considerat a través de Twitter que la sortida de Junts del Govern, després que les bases del partit s'hagin decantat per aquesta opció, significa «el suïcidi del 52%» -en al·lusió al percentatge de diputats independentistes al Parlament de Catalunya- «passi el que passi amb el Govern». El líder de Ciutadans també ha interpretat que «el procés ha dinamitat per la meitat l'antiga Convergència». Més enllà d'això, el taronja ha indicat, en clau dels escenaris futurs que es puguin plantejar a partir d'ara, que els socialistes garanteixen «estabilitat», mentre que Cs garanteix «oposició al separatisme a terminis d'ERC, lleialtat als catalans i a la resta dels espanyols». La CUP veu la marxa de Junts com una mostra més del «col·lapse de la legislatura» La diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, veu la marxa de Junts com una mostra més del «col·lapse de la legislatura». Ho ha dit en una entrevista al 'Planta Baixa' de TV3, on també ha afirmat que el Govern de Catalunya es troba ara mateix «en una cruïlla». «Ha de decidir si continua com fins ara, amb aquests acords que ha anat conformant sistemàticament, o si busca alternatives pel que fa a les polítiques», ha afegit. De fet, Reguant ha retret al president Pere Aragonès que hagi «tancat la porta» a totes les propostes que li han presentat des de la seva formació, recordant-li que ha de ser «conscient» de la situació social i econòmica del país. Les bases de Junts decideixen sortir del govern