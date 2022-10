La remodelació del Govern treballada aquest cap de setmana pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el seu equip més proper suma set incorporacions al Consell Executiu, que pateix canvis en l’estructura de les conselleries. Es tracta d'un executiu monocolor d'ERC amb noves cares provinents del partit però també de l'òrbita d'altres espais ideològics en forma d'independents. Joaquim Nadal en serà el conseller de Recerca i Universitats; Juli Fernández, el de Territori; Meritxell Serret, la d'Acció Exterior; Carles Campuzano, el de Drets Socials; Natàlia Mas, la d'Economia i Hisenda; Gemma Ubasart, la de Justícia, Drets i Memòria, i Manel Balcells, el de Salut.

El departament amb més pes pressupostari, prop del 30%, és el de Salut, que a partir d’ara encapçalarà Manel Balcells en substitució de Josep Maria Argimon. Balcells, actual director del Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores a Catalunya, va ser breument conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació sota la presidència de Pasqual Maragall.

Un altre exconseller de l'època dels tripartits, Joaquim Nadal, dirigirà el Departament de Recerca i Universitats. Provinent del PSC, partit que va acabar abandonant, substituirà la també gironina Gemma Geis en el càrrec.

L'exdiputat de Convergència Democràtica de Catalunya i del PDeCAT Carles Campuzano s'incorporarà a l'executiu com a conseller de Drets Socials, cartera que ocupava Violant Cervera.

Un altre fitxatge fora de les files republicanes és el de la politòloga Gemma Ubasart, que va ser secretària general de Podem Catalunya durant l’etapa de naixement de la formació, tot i que va acabar renunciant als seus càrrecs al partit.

El Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori desapareix com a tal i quedarà repartit en altres conselleries. Tot i això, es manté la històrica Conselleria de Territori, que liderarà l'exalcalde de Sabadell i actual diputat al Parlament Juli Fernández.

L'actual portaveu d'ERC al Parlament i també exconsellera Meritxell Serret assumirà la cartera d'Acció Exterior i Govern Obert. Serret és una de les conselleres del Govern de Carles Puigdemont que es va exiliar després del referèndum de l'1 d'octubre de 2017.

La sortida del Govern de Jaume Giró ha obert les portes del Departament d’Economia i Hisenda a Natàlia Mas, que ja havia format part de la conselleria quan l’encapçalava Oriol Junqueras i després va ser secretària d'Acció Exterior.

La remodelació –que beu de persones d'ERC però també de l'òrbita del PSC, dels comuns i de la desapareguda CDC– és fruit de la decisió de la militància de Junts, que en una consulta interna va apostar per abandonar el Govern. Té lloc poc més d’una setmana després que Aragonès destituís Jordi Puigneró com a vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori per pèrdua de confiança. Està previst que els nous consellers prenguin possessió dimarts al matí després que demà dilluns el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) en publiqui el nomenament.

Fonts de presidència han subratllat que el nou Consell Executiu no tindrà vicepresident ja que la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ja n'exerceix les funcions i ara, a més, assumirà la gestió de les delegacions del Govern arreu de Catalunya i els processos electorals. L'executiu d’ERC manté el mateix nombre de conselleries que hi havia durant l'etapa amb Junts i incorpora tant militants del partit com independents amb la voluntat de "representar la Catalunya sencera".