Les nevades d'aquests dies al Pirineu de Catalunya, Andorra i el sud de França han canviat la cara de les estacions d'esquí, especialment a la part més occidental, i aporten optimisme en molts casos als responsables, que veuen més opcions d'arribar en condicions òptimes a la Setmana Santa.

La setmana ha estat de condicions hivernals amb temperatures baixes i precipitacions, encara que el fort vent ha jugat en contra en alguns casos. Una de les estacions més beneficiades ha estat Baqueira Beret (Val d'Aran), que presumeix de no baixar del metre de gruix a tota la seva àrea i d'assolir els 145 centímetres a les cotes més altes. L'oferta allà és de 120 quilòmetres esquiables amb 35 remuntadors operatius i neu de qualitat pols després que les precipitacions d'aquests dies hagin deixat fins a 75 centímetres.

A Boí (Alta Ribagorça), s'arriba també al metre de gruix amb 28 pistes a disposició dels usuaris. Aquí la neu és de qualitat pols-dura, igual que succeeix a les lleidatanes d'Espot, que compta amb 13 pistes i 22 quilòmetres esquiables, i de Port Ainé , amb 17 traçats i 20 quilòmetres, aquestes dues amb 80 centímetres acumulats a les cotes més altes. Tavascan (Pallars Sobirà) està a ple rendiment i disposa d'entre 30 i 60 centímetres de gruix i neu pols a tot el domini, que és humida a Port del Comte, on la superfície esquiable arriba als 14 quilòmetres i mig.

Més a prop del Mediterrani, a la província de Girona, La Molina disposa de 27 pistes; Vallter de 4; i Vall de Núria, de 3, amb gruixos d'entre 25 i 50 centímetres, neu pols a les dues primeres i pols-dura en l'última. Masella (Cerdanya) disposa de bona qualitat de neu gràcies a les temperatures fredes d'aquesta setmana, contempla la possibilitat de noves precipitacions el dissabte a la nit i compta amb 30 pistes i entre 30 i 45 centímetres acumulats.

Auge de les reserves

Pel que fa al Pirineu d'Andorra, les estacions que componen Grandvalira Resorts han rebut aquests dies fins a 55 centímetres de neu nova. Els seus responsables sostenen que aquest cap de setmana oferiran més de 270 quilòmetres, dels quals prop de 180 correspondran al domini de Grandvalira, que disposarà de més de 115 pistes obertes i gruixos de fins a 105 centímetres. Les nevades, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin, faran possible que Pal Arinsal i Ordino Arcalís tinguin operatius tots els seus traçats, amb gruixos actualment de 80 i 120 centímetres respectivament. A Andorra confirmen també que aquestes precipitacions han disparat les reserves per al març i que les perspectives són "molt bones" per a Setmana Santa tant de mercats internacionals com de proximitat.

Finalment, el sud de França se suma a aquest optimisme derivat d'aquestes últimes nevades que han permès que estacions com Porté-Puymorens puguin penjar cartell amb un metre de gruix a les pistes.