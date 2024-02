L'autopista AP-7 ha quedat reoberta al trànsit aquest diumenge a la nit després d'haver estat tallada moltes hores tentre Llinars del Vallès i Sant Celoni per una forta calamarsada. De fet, la granissada ha afectat diverses comarques de la zona. Els Mossos d'Esquadra ja havien tallat l'AP-7 en sentit nord a Sant Celoni per un accident cap a les 17.00 hores, però la intensa precipitació ha fet que s'hagi impedit la circulació de vehicles en tots dos sentits minuts més tard. Poc abans de les 19.30 hores s'ha obert un carril en sentit sud i cap a dos quarts d'onze s'ha reobert en sentit nord.

El tall de l'autopista ha provocat l'acumulació de vehicles a la C-35, que discorre paral·lela a l'AP-7, especialment entre Llinars i Santa Maria de Palautordera. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, també s'ha interromput la circulació a la C-25, l'Eix Transversal. En un primer moment, el tall s'ha produït entre Espinelves i Sant Julià de Vilatorta, però més tard s'ha estès des de Folgueroles a Santa Coloma de Farners, un tram de 34 quilòmetres. Tant a l'AP-7 com a la C-25 s'han activat màquines llevaneu per netejar la calçada.

En el cas de l'Eix, el trànsit entre Santa Coloma i Folgueroles s'ha pogut reprendre poc abans de les 8 del vespre.

Més enllà de l'afectació viària, la calamarsada ha emblanquinat diversos punts de Catalunya i fins hi tot ha caigut neu en punts del Montseny, com Santa Fe. Diversos usuaris han difós a les xarxes socials com la calamarsa ha cobert carrers del Maresme, el Vallès i la Selva de color blanc.

El Servei Meteorològic de Catalunya no havia emès cap alerta per temps violent. De fet, informava que la precipitació d'aquest dissabte seria "d'intensitat feble, localment moderada i puntualment acompanyada de tempesta i de calamarsa o pedra tova". "Les quantitats de precipitació seran minses o localment poc abundants", deia la previsió publicada al seu web. Tampoc l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) no havia difós cap avís per possibles calamarsades.

Protecció Civil ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) que havien rebut comunicacions del Meteocat i l'AEMET però que els episodis previstos no superaven el llindar per activar cap avís.

Entre altres afectacions, els talls a les carreteres que es van produir ahir van impedir l’arribada a Girona de l’orquestra Franz Schubert Filharmonia, que havia d’actuar a l’Auditori, i que va explicar la causa de la suspensió del concert a través de les seves xarxes socials.

Afectació a la Garrotxa

Per altra banda, el Servei Català de Trànsit alerta que la neu que cau la zona de les Planes d'Hostoles provoca afectacions a la C-153 des de Sant Feliu de Pallerols. Trànsit recorda que cal extremar la precaució en la conducció per tal d'evitar sortides de via i accidents.