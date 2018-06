La Policia inicia una setmana intensa de controls d'alcoholèmia i drogues a les carreteres

El Servei Català de Trànsit (SCT) coordinarà amb Mossos d'Esquadra i Policies Locals una campanya preventiva de controls de drogoalcoholèmia, en carretera i en zones urbanes, des d'aquest dilluns 18 i fins al diumenge 24 de juny. La realització d'aquests controls policials intensius coincideix amb la celebració de la revetlla de Sant Joan, una festivitat que comporta un elevat nombre de desplaçaments a les carreteres catalanes. Trànsit insisteix que el consum d'alcohol i drogues i la conducció són totalment incompatibles.

668 positius per alcoholèmia i 258 per estupefaents és el resultat de la darrera campanya

A la darrera campanya de control de drogues i alcohol, realitzada el passat mes de febrer, es van detectar un total de 668 positius per alcoholèmia i 258 per drogues.

Aquesta campanya preventiva de control de drogues i alcohol que s'inicia avui serà la novena campanya preventiva i integral que coordina enguany el Servei Català de Trànsit, després de les ja realitzades de seguretat passiva, drogoalcoholèmia, camions i furgonetes, distraccions, transport escolar i de viatgers, vianants, velocitat i motocicletes. En total, aquest 2018 es duran a terme disset campanyes que incidiran en els principals factors de sinistralitat.



Com afecta l'alcohol a la conducció

Els principals efectes del consum d'alcohol en la conducció són l'augment del temps de reacció, problemes de percepció, d'atenció, control i coordinació, així com també l'increment de la somnolència. Tot i que se circuli amb una taxa d'alcoholèmia dins dels marges legals, el risc de sinistre s'incrementa. Per tant, segons insisteix Trànsit, "l'única taxa segura si s'ha de conduir és el 0,0%".

D'altra banda, en relació amb el consum de drogues, depenent del tipus, els efectes són alteracions de la memòria i de la percepció del moviment, alteracions de l'estat d'ànim i l'atenció, alteracions del control de moviments, de la velocitat psicomotora, de la percepció i de l'equilibri, i impulsivitat.



Sancions administratives

Circular amb una taxa d'alcohol superior a la permesa comporta unes conseqüències administratives. En aquest sentit convé recordar que, per a conductors en general, la taxa màxima d'alcohol permesa per conduir és de 0,25 mg/l en aire espirat (0,5 gr/l en sang). D'altra banda, no poden conduir amb una taxa d'alcohol en aire espirat per litre superior a 0,15 mil·ligrams, o a la sang superior a 0,3 grams per litre, els conductors de vehicles destinats al transport de mercaderies amb massa màxima autoritzada superior a 3.500 kg, de transport de viatgers de més de nou places, de servei públic, de transport escolar o de menors, de transport de mercaderies perilloses, de servei d'urgència, de transports especials, i amb un permís o llicència de conducció d'antiguitat inferior als dos anys.

Pel que fa als estupefaents, no es pot circular amb un vehicle amb presència de drogues a l'organisme.



Sancions penals

D'altra banda, el Codi penal recull entre els delictes contra la seguretat del trànsit la conducció sota la influència de begudes alcohòliques, drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques. En tot cas, les conductes delictives són les següents: conduir amb una taxa d'alcohol superior a 0,60 mg/l en aire espirat (1,20 gr/l en sang), conduir sota la influència de les drogues, i la negativa a sotmetre's a les proves d'alcohol i drogues.