La incidència de virus respiratoris d’aquesta primavera a Girona és més alta que l’any passat

És un comentari habitual entre els professionals sanitaris, sobretot d’atenció primària. Hi continuen havent moltes infeccions respiratòries. Tot i que la majoria són lleus, és cert que en les darreres setmanes està repuntant la circulació d’aquest tipus de virus. A més, en tot el conjunt, en aquest inici de primavera la incidència dels virus és més elevada que en el mateix període de l’any passat.

Després de Setmana Santa hi va haver el repunt habitual després d’un període de festes, tot i que també han influenciat els canvis de temperatures habituals que hi estan havent aquesta primavera. El Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya confirma que la setmana passada es van diagnosticar 3.921 casos des dels centres d’atenció primària gironins, mentre que fa quinze dies en van ser 3.697 i l’anterior, 3.533. D’aquesta manera, s’encadenen tres setmanes consecutives amb els diagnòstics a l’alça.

Des de mitjans de març fins a la setmana passada, Girona ha registrat 22.067 diagnòstics, mentre que en el mateix període de l’any passat en van ser 20.768. Per altra banda, en cap cas se supera la xifra de fa dos anys, quan es van detectar més de 30.000 casos. Cal tenir present que en aquell moment el coronavirus encara era un dels virus que generava més impacte en tot el conjunt.

Actualment, tot i que ha crescut la incidència, els experts de vigilància epidemiològica matisen que el nivell de circulació de la majoria de virus se situa en nivells baixos.

Subscriu-te per seguir llegint