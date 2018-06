L'efecte del busseig en les poblacions d'un tipus d'invertebrat

L'estudi de l'evolució de briozous, un tipus d'animal invertebrat, permet mostrar l'afectació d'activitats com el busseig. A les zones freqüentades per submarinistes han desaparegut un major nombre de colònies, per sobre del 50%, concretament les més grans i més exposades al contacte, evidenciant l'efecte erosiu dels submarinistes a les zones més visitades. Tot i això, els experts assenyalen que aquests descensos no es poden atribuir només al busseig, ja que hi ha hagut una disminució progressiva, amb episodis de mortalitat marcats el 2015, coincidint amb temperatures altes i la proliferació de filamentoses.