El Govern no preveu cap canvi en el compromís de fer el baixador del TAV a l'aeroport de Girona

La Generalitat "no entendria" que hi hagués "cap canvi" per part del nou govern espanyol en els compromisos adoptats en relació a la construcció del baixador del Tren d'Alta Velocitat (TAV) a l'aeroport de Girona-Costa Brava. El director general d'Infraestructures i Mobilitat, Xavier Flores, ha recordat que "no hi ha cap causa tècnica" que "avali una nova estratègia". "L'aeroport de Girona continuarà tenint les mateixes possibilitats que abans i per tant l'estació continua sent igual de necessària", ha reblat Flores. Tot plegat en una taula rodona on hi ha participat el president del lobby que impulsa la construcció del Corredor Mediterrani, Joan Amorós, que ha exigit que la Generalitat "presenti batalla" perquè la connexió futura entre els aeroports de Barcelona i Girona sigui d'ample internacional.