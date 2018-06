Un petard en un pis a Blanes obliga a desallotjar un edifici

Un artefacte pirotècnic, que podria tractar-se d' un coet, va entrar en un pis a Blanes i va provocar un incendi que va obligar als Bombers de la Generalitat a desallotjar tot l'edifici per motius de seguretat fins ben entrada la matinada.

Els fets es van produir a quarts de dues de la matinada, quan un artefacte de gran potència i abast que encara no s'ha pogut identificar va anar a parar a l'interior d'una vivenda on hi dormia un matrimoni de 90 anys, veïns de Barcelona. Tres dotacions dels Bombers van desplaçar-se al lloc dels fets i van rescatar el matrimoni il·lès. Durant la intervenció de les forces d'emergència i seguretat, per facilitar les tasques de control i sufocació de l'incendi, i en previsió que les flames poguessin estendre's, tres patrulles de la Policia Local i Protecció Civil de Blanes van decidir desallotjar la resta de veïns de l'edifici. L'incendi es va poder apagar al cap d'una hora, cap a les tres de la matinada, i va ser llavors quan es va deixar tornar els veïns a casa seva. En les tasques d'extinció també hi va intervenir l' Agrupació de Defensa Forestal de la Selva Litoral.

Protecció Civil i la Policia Local de Blanes han obert una investigació per saber de quin artefacte es tracta i des d'on es va llençar. Les primeres hipòtesis apunten que podria haver-se tractat d'un coet de focs d'artifici llençat des de la platja o del passeig que podria haver-se desviat de la seva trajectòria, però no es descarten altres possibilitats. Alguns testimonis de l'incident van explicar que l'artefacte procedia d'algun punt de davant del passeig, i que va entrar a l'interior del pis sinistrat després de trencar tant el vidre com la persiana, esclatant a la sala d'estar i provocant un incendi, el fum del qual va afectar totes les habitacions.

El municipi també va patir un incendi al barri de Valldoig, en una zona de matolls. La guspira d'un petard va provocar un foc que es va encendre ràpidament, i que va requerir que els Bombers s'hi personessin per apagar-lo. L'incident no va provocar cap ferit.

En el territori català, l'incendi més destacat de la nit de la revetlla es va originar a la nau d'un concessionari a Vilanova del Penedès que va obligar els Bombers a desplaçar-hi fins a set dotacions per tal d'apagar-ne les flames. Emergències va rebre l'avís d'incendi a les 22.29 h al número 58 del carrer Sarriera, i les flames van cremar la teulada, afectant el 50% de l'interior de la nau.



Menys incidents

Els Bombers van realitzar135 serveis a la província de Girona durant la revetlla (entre les 20 h del dia 23 fins les 8h del dia 24), un balanç més positiu que el de l'any passat, que va ser de 160. En total, són 26 actuacions menys.

La majoria d'actuacions, a partir de la matinada, van fer-se per apagar incendis urbans, especialment de contenidors. També hi va haver un gran nombre d'incendis de vegetació, tant forestals, agrícoles com en zona urbana, la majoria de les quals van ser de poca extensió.

L'Alt Empordà (32), la Selva (30) i el Baix Empordà (28) són les comarques gironines amb més incidents registrats, seguides del Gironès i la Garroxa, amb 17 i 13 actuacions respectivament. De fet, a la Selva és on es van realitzar més actuacions, 22 en total, relacionades amb la crema de vegetació.

A Catalunya, els Bombers van atendre 862 avisos, és a dir, 429 menys que durant la passada revetlla. La majoria es van realitzar a partir de la matinada per tal d'apagar incendis urbans, especialment de contenidors. També hi va haver un gran nombre d'incendis de vegetació, tant forestals, agrícoles com en zona urbana, la majoria de poca extensió.

Les comarques catalanes on hi ha hagut més activitat durant la revetlla han estat les més properes a l'àrea metropolitana, com el Baix Llobregat (132), el Vallès Occidental (132) i el Barcelonès (129), seguides de les comarques del Vallès Oriental (70) i Maresme (62).

Durant la revetlla de l'any passat, els Bombers de la Generalitat van atendre 1.291 avisos, 589 dels quals van ser incendis de vegetació. Enguany, la xifra s'ha reduït a 314 serveis d'aquest tipus i la major part de sortides han estat per apagar incendis a mobiliari urbà (411 serveis).