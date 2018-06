La percepció de la qualitat de vida a la Cerdanya, més alta que a tot Catalunya

La primera diagnosi de l'estudi que vol mesurar l'impacte que té sobre la salut i el benestar el fet de viure a la Cerdanya apunta que l'índex de satisfacció dels seus veïns i veïnes, respecte a tot allò que els hi aporta el lloc de residència en aquests àmbits, podria situar-se per sobre del d'altres comarques. Així ho van anunciar ahir els responsables de desenvolupar aquest treball de recerca, en el qual hi participen les universitats de Perpinyà i Girona, l'hospital de la Cerdanya i el Clúster El Sol dels Pirineus.

Tot i que els primers resultats obtinguts són positius, aquests s'han de contrastar encara amb els que s'obtinguin amb d'altres participants residents a les comarques del litoral català, amb l'objectiu d'extreure'n conclusions relacionades amb la influència pot tenir el fet de viure a més o menys altitud sobre el nivell del mar.

El director del Clúster El Sol dels Pirineus, Ramon Treserras, explica està previst que les proves físiques, a les quals s'han sotmès més d'una quarantena de persones de la Cerdanya, es duguin a terme aquest estiu en zones costaneres, per, posteriorment, poder comparar-ne els resultats i presentar aquestes dades la propera tardor.

Pel que fa als qüestionaris sobre qualitat de vida, fins al moment els han respost una setantena de persones i l'objectiu és arribar a comptar-ne amb una mostra de 300.

Els resultats obtiguts a partir de les primeres enquestes guarden una certa relació els de la darrera Enquesta de Salut de Catalunya, que conclou que a l'Alt Pirineu i l'Aran el 36% de la població creu que la seva salut és «molt bona», sent el percentatge més alt del país.

D'aquesta manera, el pronòstic és que les dades de l'estudi focalitzat a la Cerdanya serviran per validar que el seu índex de salut i benestar està per sobre del d'altres comarques, segons diu Treserras, que també afirma que aquests indicadors «ajuden a creure en aquesta hipòtesi de treball».

De la quarantena de persones que s'han sotmès a les proves físiques, gairebé la meitat tenen més de 55 anys i van dur a terme una marxa caminant durant sis minuts. Mentre, la resta, que són més joves, van realitzar un test de Cooper, que consisteix en córrer la màxima distància possible durant un període de dotze minuts. A més, a tots els participants se'ls va mesurar la freqüència cardíaca, la tensió arterial i la saturació d'oxigen.

La intenció és que els participants que les facin a nivell del mar, en les properes setmanes, siguin persones amb característiques similars, per aconseguir tenir una comparativa el més acurada possible.



Potenciar la comarca

L'estudi, promogut pel Laboratori Europeu de Rendiment en Alçada de la Universitat de Perpinyà, la Càtedra de Medicina de Muntanya i del Medi Natural i Simulació Clínica de la Universitat de Girona, l'Hospital de Cerdanya i el Clúster El Sol dels Pirineus, pretén demostrar amb dades objectives, que el territori de la Cerdanya aporta beneficis per a la salut i al benestar, tant entre les persones que hi viuen com en les que el visiten.

A partir d'aquesta premissa, la voluntat dels impulsors de l'estudi és poder oferir productes i serveis vinculats tant a aquests àmbits com als del turisme, l'alimentació, l'esport o el desenvolupament sostenible.