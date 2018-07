Més de 12.000 persones encerclen l'estany de Banyoles en la Sardana per la Llibertat

Més de 12.000 persones van participar ahir al vespre a la Sardana per la Llibertat convocada pel CDR i l´Assemblea del Pla de l´Estany, conjuntament amb el Foment de la Sardana de Banyoles. Persones de diferents punts de Catalunya i també de la Catalunya del Nord van encerclar l´estany de Banyoles per reivindicar la llibertat dels presos i també perquè es faci efectiva la república catalana.

L´acte es va iniciar amb els missatges de l´exconseller Lluís Puig i de la delegada del govern de la Generalitat a Brussel·les i exconsellera, Meritxell Serret, que van saludar als assistents i van agrair la seva participació a la Sardana per la Llibertat. De la mateixa manera, van fer una crida a la llibertat dels presos i van reivindicar l´esperit de l´1 d´octubre i la construcció d´una república catalana.

Seguidament, en el manifest que representants de les entitats organitzadores i d´Òmnium Cultural van llegir a l´escenari, es va tornar a reivindicar la llibertat dels presos i «exiliats» i, de nou, que es faci efectiva la república. Igualment, van fer un clam per la llibertat d´expressió i de manifestació o reunió, amenaçades per la Llei Mordassa i per l´arbitrarietat del poder judicial, van afirmar.

Segons els organitzadors, la Sardana per la Llibertat va superar amb escreix les expectatives de participació i la van valorar com un èxit organitzatiu. «Estem molt satisfets i emocionats de l´èxit de la convocatòria i de la mobilització popular. Només serà a partir de la mobilització que es farà efectiva la república i s´evitarà que es vulnerin, de forma sistemàtica, els drets del poble», va assegurar el seu portaveu, Marc Grabuleda.

A banda dels 12.000 assistents, hi havia més de 200 voluntaris que van fer possible la Sardana per la Llibertat. Una cinquantena d´autocars van venir de diferents punts de Catalunya. Entre els assistents hi havia germanes de l´exconseller Puig i de l´expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.