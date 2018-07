Una velocitat inadequada, darrere de la majoria de sinistres de motocicleta

El Servei Català de Trànsit (SCT) va crear ara fa tres anys la Càtedra de Seguretat Viària de Motocicletes creada i fa pocs dies en unes jornades es van fer públiques algunes de les conclusions sobre els principals paràmetres de la sinistralitat viària dels motoristes a Catalunya i, també, les mesures que es podrien implementar per reduir l'accidentalitat d'aquest col·lectiu.

A la demarcació de Girona, cal dir que des de principis d'any han mort fins a quatre persones, ja sigui en vies urbanes com interurbanes que anaven en vehicles de dues rodes d'aquesta tipologia. I a tot Catalunya, segons ha fet públic el SCT, ja han perdut la vida fins a 21 motoristes des de principis d'any. Un fet que preocupa a l'ens governamental encarregat de les polítiques de trànsit.

Juan Velázquez, responsable de la Càtedra de Motocicletes i membre del Grup de Recerca Aplicada de la Universitat Politècnica de Catalunya, va presentar els resultats. Entre els aspectes més destacats hi ha que la causa principal dels sinistres de motocicleta quan té un sinistre ella sola és la velocitat inadequada (34,7%) i la segona causa és la manca d'atenció (25,2%).



La majoria són xocs per encalç

Pel que fa en els punts de la xarxa viària on les motos pateixes més sinistres viaris, cal destacar que segons s'ha pogut analitzar en la càtedra, prop d'una tercera part dels accidents de motocicleta greus es produeixen en interseccions i és en les incorporacions en forma de « T» on es produeixen més ferits i víctimes mortals.

Quant al tipus de succés que pateixen aquests vehicles motoritzats de dues rodes, cal dir que són els de tipus encalç, en corba o en recta, i col·lisió frontal (35,8%), seguit dels accidents registrats en interseccions (17,9%). Dels accidents per encalç, la majoria es produeixen en via recta i d'altres en retencions.

Una conclusió que destaca dels resultats és el que sempre es diu del col·lectiu dels motoristes: el xassís és el seu cos. I això es tradueix en el fet que en gran part dels casos els motoristes resulten ferits de gravetat (80,3%).

Quant a l'edat més freqüent de les víctimes, és la franja compresa entre els 41 i els 50 anys. Pel que fa a les motocicletes més accidentades, són les de 125 cc (22%) i les de 600-700 cc (26,2%).

En aquesta càtedra també s'han estudiat els errors més freqüents. Per part del conductor de la motocicleta hi ha la manca d'atenció (27,9%) i la manca de distància de seguretat (12,7%). I en canvi pel que fa a l'altre vehicle implicat, l'error més freqüent és el de no respectar la prioritat de pas (un 38,9%).



Carrils per a motos

Com reduir l'accidentalitat dels vehicles de dues rodes és el que estudia aquesta càtedra. Entre les que es basen en actuacions ja realitzades en altres països, en destaquen: la possibilitat d'implementar carrils només per a motos; evitar els obstacles a la via (pals elèctrics o senyals), evitar les barreres de seguretat i dissenyar unes d'específiques per a motocicletes o evitar zones de molta vegetació que impedeixin la bona visibilitat.

En l'àmbit de l' enforcement, segons va informar el SCT en un comunicat, la Càtedra aposta perquè les patrulles policials estiguin present als punts més conflictius per tal d'enviar un missatge constant de seguretat i necessitat de bona conducta. També remarca que les sancions han d'anar més enllà de les multes i han de tenir un missatge del comportament perjudicial. A més, proposa que es facin estudis d'eficàcia dels controls de drogues i alcohol, i de la reincidència en aquestes substàncies, entre d'altres. Pel que fa a intervencions de l'àmbit de la comunicació, les conclusions de la Càtedra incideixen en el fet que les xarxes socials han de ser aprofitades per a la divulgació.

El director del SCT, Juli Gendrau, va destacar durant la jornada que «la càtedra és l'instrument que ha de donar sentit a la prescripció de polítiques actives de seguretat viària en l'àmbit de les motocicletes».