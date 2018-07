Pocs militars per terra, mar i aire

Dels 50.707 soldats de tropa de l'Exèrcit de Terra que hi havia a Espanya al tancament del 2017, només 317 –el 0,62%– estaven destinats a la província de Girona, bàsicament al Regiment Arapiles 62, aquarterat a la base militar Álvarez de Castro, a Sant Climent Sescebes; dels 10.668 efectius de l'Exèrcit de l'Aire que hi havia a l'Estat, 38 –el 0,35%– eren a la base militar del Pení, a Roses, on opera l'Esquadró de Vigilància Aéria número 4; i dels 12.504 mariners de l'Armada, dos –el 0,01%– tenien per destinació la província, segons les dades del Ministeri de Defensa. En conjunt, l'any passat es va tancar amb 357 soldats de tropa destinats a Girona, el 0,48% del total (al final del 2017 hi havia repartits per Espanya 73.879 efectius dels Exèrcits de Terra i de l'Aire, i de l'Armada).

Un percentatge molt baix que, això no obstant, és més alt que el de l'any 2013, el primer de la sèrie estadística disponible, quan a la província hi havia destinats encara menys militars de tropa: 302, el 0,39% (aleshores hi havia 76.697 soldats a Espanya). Mentre la tendència a àmbit estatal apunta cap a una reducció de les tropes de les Forces Armades –del 3,67% entre 2013 i 2017–, a Girona, que parteix de molt avall, els efectius creixen: més aviat poc en números absoluts (55 soldats més), força en termes relatius (un 18,2%).



Militars de carrera

En el cas de l'Exèrcit de Terra, el més nombrós en efectius dels tres que configuren les Forces Armades, la majoria de soldats destacats a Girona han contret només «un compromís inicial» amb la institució (el 2017 eren 167); a continuació se situen els que ja mantenen un «compromís de llarga duració» amb l'Exèrcit (143) i, a molta distància, els que tenen la condició de «militars de carrera» (7). De fet, els soldats que tenen previst desenvolupar tota la seva carrera professional a les Forces Armades i que viuen a la província són 12, sumant els dels Exèrcits de Terra (7) i Aire (3), i de l'Armada (2), segons es desprèn de les dades del Ministeri de Defensa.