Més de 70.500 joves participen en activitats de lleure d'estiu a Girona

La Direcció General de Joventut ha registrat, fins aquesta segona setmana de juliol, 1.343 activitats de lleure i esportives a les comarques de Girona notificades per les entitats organitzadores, en les qulas hi participen més de 70.500 joves i infants –comptant-hi, també, els responsables.

La majoria de les activitats són els casals de vacances, amb més de 496; colònies, amb més de 280; i rutes i acampades, amb unes 200 de notificades a cada modalitat. Les entitats organitzadores han de notificar l'activitat 7 dies abans que comenci, de manera que Joventut creu que les xifres augmentaran les setmanes vinents.



Recuperar horts i camins

La directora general de Joventut, Marta Vilalta, i el director de l'Agència Catalana de la Joventut, Cesc Poch, van aportar aquestes dades ahir, mentre visitaven les activitats d'estiu que es fan arreu de les comarques de Girona, acompanyats de la coordinadora territorial de Joventut, Agnès Fàbregas.

En concret, van visitar el camp de treball d'intercanvi internacional anomenat «Els horts del Soler», que organitza l'entitat Resilence Earth SCCL, centrada a recuperar els antics horts de Sant Feliu de Pallerols per tal d'utilitzar-los com a zona de cultiu sostenible i espai de trobada per als veïns d'aquest municipi de la Garrotxa.

Així com també el camp de Treball «El camí ral de Vic a Olot», que es desenvolupa a Els Hostalets d'en Bas i centra el seu treball a recuperar un camí que va ser una infraestructura intercomarcal clau fins a la primera meitat del segle passat, com a passatge de mercaderies i de viatgers entre les dues comarques.