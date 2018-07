Buch defensa el reforç policial d'estiu i nega poder «fer més» pels alcaldes

Després que els sindicats dels Mossos d'Esquadra qualifiquessin el reforç policial d'estiu a la Costa Brava de «nyap», i després també que els alcaldes de les poblacions litorals ratifiquessin al Diari de Girona la insuficiència d'aquest, ahir la pilota va caure al teulat d'Interior. El conseller Miquel Buch va defensar el Pla de Costes d'aquest estiu, però va admetre també que li agradaria poder «fer més per atendre les demandes dels representants municipals», les quals veu lògiques. «La realitat és que ara mateix no tenim més agents» va explicar.

Buch també va sentenciar que –com a mínim– fins al juny del l´any 2019 no hi hauria cap promoció nova de policies, però va assegurar que el reforç s'havia dissenyat tenint en compte la zona turística litoral. En aquest sentit va destacar que el seu Departament havia afegit un total de 28.000 hores extra des d'ara, fins a mitjans del mes de setembre entre l'àrea compresa entre Figueres i Blanes. També va explicar que els agents de seguretat habituals estarien allà, ja que «vuit de cada deu agents no se'ls donen vacances durant aquests mesos; les poden demanar, però els serveis requereixen que treballin».



Sinergies internacionals

La visita del conseller d'Interior a la Diputació de Girona estava emmarcada en una signatura de diferents convenis en matèria de seguretat i emergències amb una sèrie de municipis de la província. Un d'aquests està enfocat a fer front al terrorisme i afecta els ajuntaments de Platja d'Aro i Lloret de Mar. Es tracta d'un projecte de tres anys –finançat per la Unió Europea– que permetrà a policies, Bombers i cossos d'emergència coordinar-se amb els dels altres països per poder aprofitar les sinergies que s'estableixin davant de possibles catàstrofes. Així doncs es podrà realitzar intercanvis de dades i reunions periòdiques de seguiment. Els alcaldes de Lloret de Mar i Castell-Platja d'Aro es van mostrar satisfets amb la mesura i van explicar que això podria incidir «en la percepció de seguretat» que tenen els turistes a l'hora de decidir optar per la Costa Brava com a destí turístic.



Trobada amb Madrenas

Paral·lelament, durant el mateix matí, va tenir lloc la primera trobada oficial entre l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i el conseller d'Interior des que aquest va prendre possessió del càrrec el passat 19 de maig. El motiu principal de la reunió va ser la signatura d'un conveni de col·laboració per cedir al consistori l'ús d'un programari de gestió i suport als processos de les policies locals.

També hi van assistir el regidor de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació de l'Ajuntament de Girona, Eduard Berloso; el director dels Serveis Territorials d'Interior de la Generalitat de Catalunya, Albert Ballesta; l'inspector de la Policia Municipal de Girona, Joan Jou, i el cap dels Mossos d'Esquadra de les Comarques Gironines, Xavier Domènech.