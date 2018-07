Les tempestes deixen precipitacions de 40 litres a Monells i Torroella de Montgrí

Passar de dormir amb el ventilador a tot drap, a improvisar un impermeable amb una bossa d'escombraries. Una tempesta de pluja i vent va sorprendre ahir les comarques gironines enmig d'unes setmanes en què la calor i el sol havien predominat clarament dia sí, i dia també. En només mitja hora, gran part de la província va registrar acumulacions d'aigua per sobre dels 20 litres per metre quadrat, acompa­nyats d'un ambient més fresc i alguna incidència.

Segons les dades proporcionades pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Cruïlles va ser el punt on més aigua va caure durant la jornada d'ahir, amb un total de 40,8l/m2. Torroella de Montgrí es va quedar en segona posició amb 40 l/m2, seguida de Portbou (37,4l/m2) i Torroella de Fluvià (34,7l/m2).

A la ciutat de Girona van caure un total de 25 litres per metre quadrat i la tempesta –que va descarregar durant les primeres hores del matí– va fer córrer turistes i locals, ja que molts d'ells no s'esperaven una precipitació tan intensa i ràpida després d'una nit calorosa.



Diverses incidències

La tempesta va anar acompanyada de llamps i trons que es van fer sentir a pràcticament totes les comarques de la demarcació. En l'àmbit de tot Catalunya en van caure un total de 17.581, dels quals 1.874 ho van fer directament del cel a la terra. Aquest elevat aparell elèctric va provocar que a Banyoles, per exemple, s'incendiés un xiprer de grans dimensions que va ser tocat per l'impacte d'un llamp.

Els Bombers, des de les 8 del matí a la 1 del migdia van rebre 97 avisos de serveis relacionats amb la pluja. D´aquesta xifra 27 provenien de comarques gironines. La gran majoria d'aquests van ser inundacions, però també es van trobar amb rètols caiguts, pals elèctrics malmesos, canalitzacions d'aigua que no funcionaven correctament o petits despreniments de façanes en diferents localitats.

El succés més sonat va ser la caiguda d'un arbre a Tossa de Mar que va afectar un total de tres vehicles que estaven aparcats al carrer.

Les temperatures també van baixar considerablement i les màximes de la jornada no van arribar a superar els 30 graus en cap dels casos. La majoria van oscil·lar entre els 25 i els 27 graus, com és el cas de punts com Girona, la Bisbal de l'Empordà, la Vall d'en Bas, Banyoles o Vilobí d'Onyar.

Així mateix, a l'Estartit es van registrar seixes al mar de més de mig metre d'amplitud, segons les dades de l'observador local Josep Pascual. Les seixes consisteixen en moviments sobtats del nivell del mar que, en el cas de les cales o ports, es poden amplificar a causa de l'efecte de ressonància. Segons Pascual, en el cas de l'Estartit les seixes solen tenir un període d'uns 10 minuts (el mar està 5 minuts pujant i els 5 minuts després, baixant) i això provoca forts corrents d'entrada i sortida d'aigües al port.



Complicacions en la mobilitat

Per altre costat, Barcelona, Badalona i altres punts del nord de l'àrea metropolitana van ser algunes de les zones més afectades per les tempestes a primera hora, acumulant-se precipitacions de més de 30 litres per metre quadrat en pocs minuts.

Els Bombers van atendre en aquests punts una seixantena d'incidències. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, va explicar que les tempestes havien estat més intenses de l'inicialment previstes i que havien dificultat sobretot la mobilitat amb inundacions als car­rers i baixos. També es van produir inundacions en punts importants com als accessos d'urgències de l'Hospital del Vall d'Hebron i en alguna llar d'infants de la capital catalana. La línia 3 del metro va quedar interrompuda a primera hora del matí durant una estona entre Canyelles i Valldaura per acumulacions d'aigua. Així mateix, l´Ajuntament de Barcelona va apuntar que durant el migdia les entrades 2 i 3 de la B-20 havien quedat tancades i hi havia tres carrils tallats per acumulació d´aigua a la sortida 3 en sentit Llobregat.

Protecció Civil va desactivar l'alerta del Pla d´emergències per inundacions a Catalunya Inuncat després de l'episodi de pluges més intens i un cop la majoria de les incidències ja havien quedat resoltes, tot i que va optar per mantenir la situació de prealerta davant la possibilitat que durant la tarda es poguessin generar precipitacions intenses.

Per la seva banda, el telèfon d´emergències 112 va atendre fins a les 12 del migdia un total de 244 trucades per incidents relacionats amb les pluges, la majoria d´aquestes es van fer des del Barcelonès, el Bages i el Maresme.

Pel que fa a la predicció per la jornada d´avui, la temperatura pujarà i no s´espera que hi hagi cap ruixat. El cel es mantindrà serè, si bé a partir del migdia pot ser que creixin les nuvolades.