73 productes locals ja tenen el segell de qualitat Girona Excel·lent

La Diputació de Girona va lliurar ahir els segells Girona Excel·lent 2018-2019, que inclouen 73 productes de 46 empreses diferents. Aquests negocis lluiran el segell que distingeix la qualitat agroalimentària gironina durant dos anys. L'objectiu d'aquests segells, que ja van per la tercera edició, és buscar l'excel·lència dels productes locals, donar-los suport i posar en relleu la gran qualitat de la tradició i de la innovació del sector agroalimentari gironí.

A l'acte, celebrat al Castell de Sant Gregori, hi van assistir el president en funcions de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, el diputat de Promoció Econòmica de la corporació, Josep Antoni Frias, així com els premiats i els tastadors d'aquesta edició.

Noguer va destacar que «els segells Girona Excel·lent reconeixen la feina ben feta de les empreses i contribueixen a fer, entre tots, economia local». La condició per aspirar a aquest reconeixement és acreditar que les empreses i artesans estan establerts de forma permanent a la demarcació i que tot el procés d'elaboració es fa a les comarques gironines.



L'elecció dels productes premiats

Segons Miquel Noguer, el jurat d'enguany ha fet dotze tastos a cegues d'un total de 292 mostres presentades, un per cada família de productes que inclou el segell: aigües minerals, anxoves, arrossos, begudes locals, cafès, conserves, embotits, foie gras, galetes, làctics, oli d'oliva i vins.

Tots els tastos es van realitzar per cinc especialistes de cada àmbit, amb un total de 50 professionals de l'hostaleria com per exemple enòlegs, cuiners o crítics gastronòmics. El jurat compta amb membres reconeguts com els germans Roca, el periodista gastronòmic Jaume Fàbrega (col·laborador de Diari de Girona) o la presidenta de l'Associació Catalana de Sommeliers, Anna Vicens, entre d'altres. Noguer va destacar la gran feina duta a terme pels tres directors de tast d'aquest any: Salvador Garcia Arbós, Pep Nogué i, a l'apartat dels vins, Agustí Ensesa.Per citar alguns exemples, entre els productes reconeguts hi ha les anxoves de l'Escala, l'arròs Molí de Pals (el rodó, el semillarg i l'integral), les botifarres blanques de la Carnisseria Alemany, el foie gras de Collverd, les Galetes Trias (les teules, els ametllats i els neulets de menta amb poma com a especialitat singular) i l'oli d'oliva verge extra 100% d'Empordàlia. En aquesta tercera edició hi ha hagut tretze subcategories que han quedat desertes, entre les quals es troben els licors, les cerveses negres, les llonganisses i les botifarres negres, els carquinyolis o el vi escumós.



L'objectiu del projecte

El Girona Excel·lent és un projecte nascut a la Cambra de Comerç de Girona que s'emmarca en el plantejament de la Diputació de donar suport a idees que contribueixin a millorar les condicions econòmiques i la competitivitat de petites empreses o agrupacions de productors dels 221 municipis de les comarques gironines. I, sobretot, fer-ho a partir de la base dels productes agroalimentaris.

Entre els objectius d'aquests segells hi ha la voluntat d'enfortir el teixit empresarial de productes alimentaris locals i de qualitat de Girona, ajudar els productors locals i facilitar al consumidor la tria de productes de proximitat, per tal de contribuir a generar confiança mútua.

Miquel Noguer va fer un reconeixement a la feina dels empresaris, «ells són els que estan aconseguint fer evolucionar els seus productes apostant amb valentia per la innovació, sense perdre mai de vista la tradició. La grandesa del territori queda palesa en l'excel·lència dels productes que presentem any rere any, però gràcies a l'empenta empresarial hi estem sumant una diversitat que ens distingeix i ens situa en una molt bona posició».