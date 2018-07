La Justícia Gratuïta atén 14.104 casos a la província els primers cinc mesos de 2018

Durant els primers cinc mesos del 2018 - del gener al maig - a la província de Girona s'han comptabilitzat un total de 14.104 actuacions de Justícia Gratuïta. Així ho mostren les dades proporcionades pel Consell de l'Advocacia Catalana, on també es posa de relleu que la tendència dels col·legis de Girona i Figueres s'ha mantingut molt similar a la del mateix període temporal del 2017.

En el cas de Girona s'han registrat 10.691 actuacions, 26 més que l'any passat, amb el qual s'ha pogut notar un discret increment del 0,2%. Pel que fa a Figueres, enguany, s'han fet 3.413 actuacions envers les 3.217 del 2017, fet que suposa un increment del 6,1%.

En el cas de les xifres referents al balanç del 2017 en comparació amb el 2016, els dos col·legis de la província de Girona van registrar una baixada de la xifra d'actuacions amb un 2,6% menys en el cas de Figueres (passant de 7.723 a 7.526) i un 1,2% menys pel que fa al col·legi de Girona (amb 25.130 actuacions el 2016 i 24.829 durant el següent any).



El balanç català

Els advocats catalans han practicat, al llarg del 2017, un total de 300.126 actuacions del servei de Torn d'Ofici i Assistència al Detingut, la qual cosa suposa un lleuger increment de l'1,1% respecte a les 296.836 que es van realitzar el 2016. Aquesta xifra representa que els lletrats dels catorze Col·legis de l'Advocacia de Catalunya han desenvolupat una mitjana diària superior al miler d'actuacions els dies laborables. Pel que fa als cinc primer mesos d'aquest 2018, es registra un petit increment del 0,6% respecte a l'any passat, amb 134.076 actuacions.

Com és habitual, l'àmbit Penal va ser, l'any 2017, el més sol·licitat, amb 120.265 actuacions practicades i un increment de l'1,3% enfront del 2106. L'Assistència al Detingut, va ser el segon àmbit pel que fa a volum d'actuacions, amb 104.211 assistències, la qual cosa suposa un increment de l'1,9% respecte al 2106. Pel que fa a l'àmbit Civil, el tercer més sol·licitat, l'any 2017 es van enregistrar 89.788 actuacions, un 2% més que l'any anterior.



Gratuïta, per a qui?

L'assistència jurídica gratuïta és un servei públic adreçat en general a aquelles persones que no disposen de recursos necessaris per sufragar el cost de la seva representació davant dels tribunals. Hi tenen dret tots els ciutadans espanyols o d'altres països de la UE, així com els estrangers que es trobin en el país, que no disposen de recursos suficients per litigar.

Es pot accedir-hi a través de qualsevol dels 14 Col·legis d'Advocats acreditant que els ingressos bruts no superen, per unitat familiar i segons els membres que la componen, un franja que va del doble al triple de l'IPREM (Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples). El reconeixement d'aquest dret inclou - entre altres prestacions - la designació d'un advocat i un procurador d'ofici, l'orientació i l'assessorament gratuïts previs al procés judicial i la mediació familiar. Les víctimes de violència de gènere, de terrorisme, de tracta d'essers humans, persones amb discapacitat i menors objecte d'abús, així com la Creu Roja, les associacions de consumidors i de víctimes de terrorisme tenen assistència jurídica rídica gratuïta legal.