Pagant el cost d'un model de vigilància de platges «segur»

La seguretat dels banyistes de la Costa Brava cada vegada està menys en mans de socorristes de la Creu Roja, perquè les administracions li adjudiquen menys serveis. Així ho posa de manifest que, aquest estiu, l´entitat vigila deu platges gironines (on ha desplegat 25 professionals), set menys que el 2017 i la meitat que el 2016, quan assumia la seguretat de vint platges. En ser preguntat per les raons que porten els ajuntaments a adjudicar el servei a altres empreses o entitats, el coordinador de Creu Roja va manifestar que «el nostre model té un cost» al qual no renuncien. Sense voler entrar a valorar ni a comparar-se amb altres serveis, Martori va remarcar que «el model de la Creu Roja és segur».