La fórmula Vila: «Servei públic eficient, treball en equip i sentit comú»

Sota Santa Caterina i Sant Jaume –els protectors de l'edifici, esgrafiats l'any 1928 pel decorador Josep M. Busquets–, des de l'escalinata que va ser escenari de l'últim discurs oficial de Carles Puigdemont president, abans que marxés a Bèlgica, Pere Vila, el nou delegat de la Generalitat a Girona, es va adreçar als treballadors dels diversos departaments de l'administració catalana, aplegats a l'empedrat pati de les Magnòlies de l'antic hospital de Santa Caterina. Va donar-los les gràcies per la rebuda i, sobretot, per mantenir-se al peu de canó, per fer que «la Generalitat hagi seguit treballant» els mesos de vigència de l'article 155, que d'octubre a juny va escapçar el Govern a petició del Senat espanyol i per execució de la Moncloa, llavors a mans del PP. Polític poc avesat a l'estridència, Vila va citar en veu alta els ingredients de la recepta de gestió marca de la casa: «servei públic» basat en una «atenció eficient», ganes manifestes de «treball en equip» i dosis elevades de «sentit comú», una aposta, aquesta última, que admet «difícil» de dur a terme en política però a la qual no renuncia en un context marcat per posicions maximalistes a moltes bandes. El nou delegat va recordar el vell, Eudald Casadessús, cessat pel Govern espanyol l'octubre més convuls de la història política catalana recent. I els presos i «exiliats, amb el president Puigdemont al capdavant», de la causa independentista, que abraça sense embuts però també amb els peus a terra. Ahir, quan el Diari Oficial de la Generalitat publicava el decret de nomenament, Pere Vila va passar-se una hora i mitja a Santa Caterina. Després va marxar cap a Barcelona per participar en la presentació col·lectiva dels vuit delegats territorials al costat del president Quim Torra, que «ja ens ha posat deures i dilluns tenim una reunió i, dimarts, una altra», a la capital. Del palau de la Generalitat en torna coneixedor que li pertoca «aplicar les polítiques que ens vagin marcant» des del Govern i que han de complir la màxima de «servir a tothom», perquè «qualsevol ciutadà ha de rebre un servei excel·lent».



Un ram de ginesta

En la presa de contacte amb els treballadors, Pere Vila va rebre un regal: un ram de ginesta, un desig, un auguri de bona sort per al nou delegat. «La ginesta altra vegada, la ginesta amb tanta olor, és la meva enamorada que ve al temps de la calor», escrivia el poeta Joan Maragall –avi del president Pasqual– sobre l'arbust de la família de les papilionàcies cent per cent mediterrani que fa una flor de color... groc, ben present a les dependències de l'administració catalana a Girona i recorrent en la discussió política nostra de cada dia.