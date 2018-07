Bescanó obrirà una nova línia educativa a l'escola bressol el curs vinent

L'Ajuntament de Bescanó obrirà a partir del curs vinent nova aula de P0 i ampliarà la seva línia educativa, de manera que «els infants podran cursar tota la seva etapa educativa, des de P0 fins a l'entrada de la universitat, sense moure's del municipi», subratllen des del consistori. La posada en marxa d'aquest servei respon a «la voluntat de l'equip de govern d'oferir un espai per als nadons de Bescanó i donar resposta a les necessitats de les famílies del municipi». En aquest context, segons l'alcalde de Bescanó, Pere Lluís Garcia, «l'obertura de la nova aula de P0 és una demanada del municipi. El nostre grup portava aquest punt en el programa electoral i, per aquest motiu, cada any ho hem ofert. Aquest és el primer any que ho podrem portar a terme». En aquesta línia, Garcia apunta que «estem molt satisfets pel grau de demanda d'aquest servei municipal» i que «treballem per conèixer de primera mà les necessitats dels bescanonins i bescanonines» i «és per això que vam elaborar una enquesta a les famílies del poble per saber quina era la demanda».