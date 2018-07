Fontcoberta protegeix els triops i la platja d'Espolla amb la delimitació d'un itinerari

La senyalització d'un itinerari entre Fontcoberta i Porqueres per difondre els valors ambientals de la platja d'Espolla i, alhora, protegir-la de l'impacte humà ja és una realitat, deu anys després que s'hi comencés a treballar. Un pressupost municipal petit i un llarg procés per aconseguir els drets de pas d'un camí particular a Fontcoberta han complicat l'execució del projecte, que la proliferació de curiosos a la recerca de triops –un petit crustaci protegit que ressorgeix un cop l'any– gairebé havia convertit en urgent.

L'envergadura d'aquesta iniciativa per Fontcoberta, que ha rebut una subvenció europea, va quedar clara ahir quan l'Ajuntament va convertir la inauguració de l'«itinerari cultural» de la platja d'Espolla en el primer acte de la seva Festa Major, que el pregó va obrir oficialment a la tarda. Després dels parlaments de les autoritats, la tallada de cinta, la descoberta d'una placa amb el nom de les empreses i les entitats que hi han col·laborat i, també, dels diorames informatius dissenyats per l'Escola d'Art i Disseny d'Olot, el recorregut va quedar obert i es va fer una primera visita guiada pels dos padrins dels itineraris, el fotògraf Ernest Costa i l'exdirector de l'escola i cronista oficial de Fontcoberta, Jaume Colomer.

L'alcalde del municipi, Joan Estarriola, va explicar que el projecte va agafar embranzida quan Fontcoberta es va incorporar al Consorci de l'Estany, ara fa tres anys. També va assenyalar que, a banda dels ajuntaments de Fontcoberta i Porqueres, també hi han participat el Consell comarcal del Pla de l'Estany, el Consorci i la Diputació de Girona. D'altra banda, el batlle va destacar la predisposició del propietari del camí particular que tallava l'itinerari a Fontcoberta, tot aclarint que el procés de regularització ha estat complicat.



El 65% dels amfibis europeus

A més de l'Escola d'Art i Disseny d'Olot, autora de tres diorames que expliquen les característiques hídriques i geològiques de la platja d'Espolla, que està qualificada d'Espai d'Interès Natural (PEIN), i d'escultures que representen els seus animals més característics: un triop, un gripau d'esperons i una granota verda. «El 65% dels amfibis europeus estan representats en aquest espai», va remarcar Joan Estarriola.

L'alcalde va incidir en la importància de preservar un paratge on la peculiaritat dels triops atrau, cada vegada més, un major nombre de visitants. A banda dels danys comuns a l'entorn natural, la principal situació de risc es deu a què moltes persones desconeixen que aquests crustacis són una espècie protegida i els capturen, cosa que és una infracció i que es pot multar. El problema, alertat tant pels tècnics del Consorci de l'Estany com per l'associació ecologista Limnos, és la manca de vigilància i de senyalització. Ara queda resolta l'última d'aquestes mancances, pel que l'alcalde de Fontcoberta espera que la senyalització actuï com a mesura dissuassòria i va manifestar que «una de les maneres de preservar-ho és tenir un circuit tancat i senyalitzat, perquè si has de saltar una tanca és visible que també et saltes una norma».