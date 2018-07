El Túnel del Cadí, a la Cerdanya, té el peatge més car de l'Estat

Els conductors que passen pel Túnel del Cadí paguen el peatge més car de tot l´estat. De fet, els tres trams de peatge més cars d'Espanya són a Catalunya, segons les dades de l´informe que ha presentat Automobilistes Europeus Associats, que analitza el preu per quilòmetre de les diferents vies de pagament.

D´aquesta manera, al Túnel del Cadí, a la Cerdanya, es paguen 0,39€ per quilòmetre, tenint en compte que el peatge té un preu d´11,64€ i la via té 29,7 quilòmetres. Un preu desorbitat si es compara, per exemple, amb el que paguen els conductors circulen en el tram de peatge que va de Puxeiros a Baiona, a Pontevedra, que recorrent una distància similar (28 quilòmetres), només hauran d'abonar 0,05 euros el quilòmetre. És a dir, gairebé 8 vegades menys que en el tram gironí.

En el segon llonc del rànquing estatal hi ha el Túnel de Vallvidrera, per accedir a la ciutat de Barcelona, amb un preu de 0,25€ per cada quilòmetre recorregut. A continuació, se situa l´autopista de Manresa a Terrassa i el seu tram fins a Sant Cugat que, amb un preu de 0,24€ per quilòmetre, ocupa la quarta posició.

L'informe d'AEA també destaca que el tram de peatge amb més trànsit a les comarques gironines (l'AP-7) té un preu situat a la part baixa de la taula: 0,09 euros per quilòmetre. De fet, realitzar els 150 quilòmetre que van de Barcelona a La Jonquera per aquesta via costa 14,45 euros.

El mateix estudi constata també que en gairebé la meitat de les autopistes els preus s'encareixen en els horaris de major afluència de tràfic, establint-se importants diferències en funció del dia, l'hora o el mes de l'any en què s'utilitza la infraestructura.

Per exemple, un automobilista que utilitzi de matinada (entre les 01 i les 07 hores) l'AP-7, en el tram Cartagena-Vera, pagarà tres vegades menys que en les divuit hores restants del dia. O aquell que utilitzi la R-4 (Madrid-Ocaña) en hora punta, per exemple, a les 7 del matí de dilluns a divendres, haurà de pagar el doble que el que la utilitzi una hora abans.



Fi de les concessions i dels peatges

El Ministeri de Foment ha anunciat que eliminarà els peatges de les autopistes les concessions de les quals vencen entre 2018 i 2019.

Aquesta decisió afecta directament a tres autopistes: l'AP-1 (Burgos- Armiñón), la concessió de la qual acaba el 30 de novembre d'aquest any; l'AP-4 (Sevilla-Cadis) i l'AP-7 (Alacant-Tarragona), les concessions de la qual acaben el 31 de desembre de 2019.

A més, aquesta mesura crea un precedent per a les autopistes que vencen en 2021, si bé en aquest cas la decisió haurà de prendre-la el Govern de la propera legislatura. Aquestes autopistes són: l'AP-2 (Saragossa-Mediterrani, i els trams de l'AP-7 (Tarragona-La Jonquera i Montmeló-El Papiol).