45 restaurants gironins oferiran aigua de l'aixeta de forma gratuïta als comensals

Els establiments amb l'acreditació AMED (Alimentació Mediterrània) hauran d'oferir a partir d'ara aigua potable de l'aixeta de forma sistemàtica i gratuïta als seus comensals. Aquesta nova incorporació va en la direcció de la nova directiva aprovada pel Parlament Europeu per tal de millorar l'accés a l'aigua potable. Una de les mesures que recomana la directiva als estats membres és, precisament, fomentar l'ús de l'aigua de l'aixeta en edificis públics i restaurants. Actualment les comarques gironines compten amb 45 establiments amb la distinció AMED per fomentar una dieta saludable a partir d'aliments mediterranis i donen servei a més de 6.000 comensals al dia. A més, hi ha 21 locals més que estan treballant per aconseguir aquesta distinció. Les novetats per aconseguir una acreditació AMED també inclouen una segona modificació en la seva normativa. Es tracta que tots els restaurants garanteixin la possibilitat de prendre postres làctics sense sucres afegits. Amb això es vol combatre l'elevat consum de sucres que hi ha en la nostra dieta habitual i també l'obesitat, una malaltia que cada dia afecta a més persones.

Aquestes novetats introduïdes seran essencials a partir d'ara per a aconseguir la distinció AMED per a aquells locals que encara no la tinguin. Els que ja estiguin acreditats, se'ls revisarà que compleixin els nous requisits una vegada hagin de renovar el distintiu.

Amb aquest canvi en la normativa de restaurants i menjadors, Catalunya es posa al mateix nivell que altres comunitats autònomes de l'estat espanyol com ara Navarra, Andalusia i les Illes Balears que estan elaborant lleis per tal que els restaurants ofereixin aigua de l'aixeta de forma gratuïta. Aquesta situació està molt estesa en altres punts del món com ara Nova York, San Francisco, Melbourne, Quebec, Praga o París.



Distintiu AMED

El segell d'Alimentació Mediterrània (AMED) va néixer el 2007 quan l'Agència de Salut Pública va distingir a una sèrie de restaurants que difonien hàbits alimentaris saludables a partir d'una dieta mediterrània. Ara, aquesta xarxa de restaurants s'ha ampliat a menjadors laborals, universitats, hospitals, residències, albergs o cadenes de restauració. En tot Catalunya hi ha 636 establiments que corresponen a 147 municipis.

Els restaurants acreditats han de complir amb una sèrie de requisits en el seu menú com ara garantir que s'ofereix oli d'oliva per amanir, que un 25% dels plats són verdura, hortalisses o llegums i que un 50% dels segons plats són peix o carn magra. També es demana que la meitat de les postres siguin fruita fresca i que hi hagi productes integrals. Des d'ara, també hauran d'oferir aigua potable no envasada gratuïta i postres làctics sense sucres afegits.

A banda de complir amb aquests criteris d'alimentació, es demana als establiments que siguin punts de difusió d'oci actiu per tal de promoure jornades esportives, passejos o circuits saludables que estiguin propers a l'establiment. Tots els restaurants que formen part de la xarxa compten amb un adhesiu a la porta que acredita el compliment dels requisits del programa.