L'espera per treure's el carnet de conduir s'escurça i és d'uns 2 mesos

Treure's el carnet de conduir a les comarques gironines és sinònim d'espera per als alumnes gironins. Una espera, però, que s'està escurçant i de mitjana estaria en aquests moments, dependent però de l'autoescola, en uns dos mesos.

Així ho ha constatat Joan Sala, el president de l'Associació d'Autoescoles de les comarques de Girona. Que recorda que a principis d'any hi havia més de 7.000 persones amb la teòrica aprovada i pendents d'anar a fer l'examen pràctic del carnet de conduir fruit de la vaga d'examinadors de la Direcció General de Trànsit (DGT).

L'espera anteriorment havia arribat «a mig any», ressalta Sala. En canvi aquesta xifra ha anat a la baixa gràcies, d'una banda, que hi ha diversos examinadors que fan hores extres a la tarda i, per tant, es poden fer més tests pràctics cada dia.

L'altra mesura que ha ajudat a esponjar el nombre d'alumnes pendents és que «en els últims dos mesos han vingut dos examinadors itinerants» i, per tant, s'ha incrementat el nombre de persones que poden fer els exàmens.

Un d'aquests itinerants, és a dir que ha treballat a la província per però ara anirà a una altra, avui finalitza la seva feina, diu Sala.



A l'espera de nous examinadors

I és que com succeeix cada any, a l'agost no hi ha exàmens de conduir a les comarques gironines. Sala explica que ara l'única preocupació que tenen a banda de poder acabar amb l'acumulació d'alumnes que tenen el test pràctic pendent és posar fi a una situació enquistada de molts anys: tenir més examinadors de la DGT per la província de Girona. De moment, es desconeix, diu Sala, si de les noves places en vindran.

Una demanda que també fan des del col·lectiu i, de fet, també és una de les demandes que portaven quan van protagonitzar les mobilitzacions i els mesos de vaga.

El col·lectiu va estar durant prop de mig any d'aturades i, finalment, el mes de desembre els treballadors de la DGT van assolir un acord amb l'oposició al Congrés que els garantia portar als pressupostos generals una esmena que inclogui el complement específic que reclamaven. Que que cadascun dels funcionaris rebrà uns 250 euros més cada mes. Finalment es va aprovar aquest mes de maig l'esmena que ho feia possible per unanimitat.