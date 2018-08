Girona, un país tropical

Que el termòmetre digital del cotxe, un 1 d'agost (o sigui: ahir), a dos quarts de tres de la tarda, a Sant Hilari Sacalm, territori que fa uns anys era immune a les xafogors, marqui –atenció!– 34 graus centígrads és un símptoma (inexacte perquè els mesuradors de temperatura dels cotxes són fiables d'aquella manera) que l'anunciada onada de calor ja es troba entre nosaltres. Mitja hora després, en un aparcament de Salt, els 34 graus de Sant Hilari s'han convertit en 37. Fa calor, moltíssima calor.

Les prediccions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) anuncien que l'onada tot just comença i que s'allargarà fins al dimarts vinent, 7 d'agost. Fins llavors, els termòtres s'enfilaran en molts punts de la província fins a valors propers als 40 graus. De fet, ahir, moltes de les estacions que Meteocat té operatives a Girona registraven màximes i mínimes sufocants: a Cabanes, a l'Alt Empordà, arribaven a 37,5 graus durant el dia i no baixaven de 27,1 a la nit, que va ser de totes totes tropical (es considera «nit tropical» quan el termòmetre no baixa dels 20 0C). Les temperatures nocturnes també van ser més pròpies d'altres latituds a Portbou (27,2 oC, la mínima més alta de la província), a Roses (24,1oC), a Torroella de Fluvià (22,8 oC), a Darnius (22,6 0C), a Banyoles (22,2 0C), a Espolla (21,9 oC), a Santa Coloma de Farners (21,5 ºC) i a la Bisbal d'Empordà (20,6 oC), segons les observacions de Meteocat. A Girona ciutat la nit passada va ser un pèl menys càlida (18,6 oC), com a Olot (17,3 oC ); i fresca només ho va ser en municipis com Das: allà la temperatura va baixar fins als 11,6 oC centígrads, la mínima més baixa de Catalunya. A Caracas, Districte Capital (Veneçuela), metròpoli que es troba entremig dels tròpics de Càncer i de Capricorn, la temperatura mínima va ser de 19 graus i la màxima de 30, segons dades de l'Institut Nacional de Meteorologia i Hidrologia (INAMEH), que depèn del govern. A Bangkok (Tailàndia, país tropical), la mínima no va baixar de 27 oC –més o menys com a Portbou– i la màxima es va enfilar fins als 36 oC –1,5 graus per sota de Cabanes. El món al revés.

Tornant a la província de Girona, i pel que fa a les màximes, Darnius va registrar 37,5 oC (la mateixat temperatura que a Cabanes). A Fornells de la Selva van arribar fins a 37,4 oC i, a Espolla, fins als 37 oC; a Girona s'hi van aproximar, amb una màxima de 36,8 oC, la mateixa que es va registrar a l'observatori de Meteocat a Santa Coloma de Farners. A Banyoles els termòmetres es van enfilar fins als 36,6 graus; a la Bisbal, fins als 36,3; a Cassà de la Selva fins als 35,6 i, a Portbou, fins als 34,4. A Das també van passar calor, però no tanta: el termòmetre no va superar els 31,6 graus, segons Meteocat.

«Els models meteorològics a mitjà termini indiquen que a partir de dimecres vuit d'agost s'iniciarà un descens tèrmic i els valors de la temperatura tornarien a apropar-se a la mitjana, tot i que encara estarien per sobre dels valors normals per l'època de l'any», pronostica el Servei de Metereologia de Catalunya.

Queden, per tant, sis dies de calor intensa, gairebé infernal.