La devastació dels incendis forestals dels darrers 30 anys a Girona ja és a internet

La devastació dels incendis forestals que han castigat les comarques gironines durant els últims anys ja es pot veure de forma virtual a internet. Una aplicació web permet visualitzar els efectes dels focs des del 1987 i fins a l'any passat. Aquesta eina s'anomena Foc al Bosc i ha estat desenvolupada per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

A més, en el cas de focs que van tenir lloc a partir de l'any 2014, es pot comparar l'estat anterior del terreny amb els dels anys posteriors i, per tant, permet veure la recuperació del bosc després d'uns anys.

Per exemple, si es vol saber com va afectar el gran foc de l'Empordà, del 22 de juliol de 2017, l'eina permet buscar l'incendi en un llistat, on es mostra la data, el nom del municipi afectat i la superfície cremada. Posant «la Jonquera», es pot veure que aquest gran incendi va afectar fins a 104,96 quilòmetres quadrats. Enguany ha fet sis anys d'aquell succés que alimentat per una tramuntana de més de 100 quilòmetres per hora va provocar un violent incendi que va arrasar 13.963 hectàrees, des de la Jonquera fins a les portes de Figueres.

L'eina web permet visualitzar tots els focs del període 1987-2017 o bé filtrar només per un any concret. També es pot fer clic en un incendi específic a partir de la imatge en el mapa. En aquest cas, podem apropar-nos per veure exactament quins van ser els terrenys afectats.

A més, l'aplicació incorpora una altra possibilitat, només per als incendis ocorreguts des del 2004. En aquest cas, en fer sobre el mapa la pantalla es divideix en dos: a l'esquerra es mostra l'estat del terrenys abans del foc i a la dreta, a posteriori. Per tant, es pot anar passant anys cap endavant per comprovar el ritme de recuperació de la massa forestal.

Si es mira el mapa de Catalunya en general però sense posar data d'un incendi concret es pot veure les zones de Girona més afectades pels incendis els darrers anys. La comarca més castigada és l'Empordà i la Selva. A la Selva, el 10 d'agost del 1994 va haver-hi un incendi el Montseny i la Selva que van cremar molta superfície, en concret, 90,69 quilòmetres quadrats. Uns focs que es van unir en un sol front, cosa que va dificultar-ne l'extinció.

L'aplicació web és gratuïta i que pot servir tant per a la consulta com per a la conscienciació social. Ja que com destaca el Departament de Territori, el 64% del territori de Catalunya és forestal, amb una continuïtat del bosc que facilita els grans incendis.

Les altes temperatures de l'estiu i els períodes de sequera típics del clima mediterrani són altres elements que agreugen els focs forestals. Aquests dies el Pla Alfa mostra que el risc és moderat sobretot a l'àrea de l'Empordà.