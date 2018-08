L'Ajuntament d'Olot preveu ampliar la sala de cerimònies del cementiri

L'Ajuntament d'Olot té en previsió ampliar la sala de cerimònies del cementiri. En els darrers temps, l'ús de la sala ha augmentat. A més, en algunes cerimònies la sala es queda petita i molta gent es queda a fora.

L'anunci de la voluntat d'ampliar la sala de cerimònies el va donar el regidor d'Espai Públic i Infraestructures, Josep Gelis (PDeCAT). Va explicar que l'Ajuntament treballa en l'ampliació de la sala. Va reconèixer que té dificultats urbanístiques per desenvolupar la urbanització per causa d'una zona verda.

Abans, el portaveu del grup del PSC, Josep Guix, havia demanat: «La sala de cerimònies de comiat del cementiri és petita i, en canvi, és un lloc molt important per la ciutat». Guix va apuntar: «Hi ha una proposta de fer una ampliació de la sala però sembla que hi ha dificultats perquè és zona verda». A més va afegir que «demanaríem com està aquest tema urbanísticament i si s'estan fent passos per poder fer la reforma».

Segons fonts dels serveis funeraris de la ciutat, la sala és utilitzada unes 100 vegades l'any. La xifra representa un 30% aproximat del total de cerimònies funeràries que es fan a Olot.



Nous costums funeraris

L'augment dels nous costums funeraris: cerimònies de comiat i incineració han estat motiu d'innovacions en el fossar olotí.

Segons fonts dels serveis funeraris, les incineracions estan del tot deslligades de les cerimònies de comiat. Les incineracions van representar un 35% dels processos funeraris del 2017. Hi ha una línia ascendent en la demanda d'incineracions.

L'Ajuntament es planteja crear un espai per escampar les cendres. Ara, el fossar compta amb 346 columbaris i alguns d'aquests estan encabits en un monument funerari en forma de xiprer.

Una de cada cinc famílies que opta per la incineració demana un columbari.