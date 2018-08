UGT denuncia temperatures elevades als centres de salut

La Unió General de Treballadors (UGT) de les comarques gironines va denunciar ahir que a alguns centres d'Atenció Primària les temperatures són massa elevades. Segons el comunicat, en alguns centres de la província, s'han registrat fins a 38 ºC a les sales d'espera i consultes i el conjunt de treballadors s'ha hagut d'organitzar per aportar sistemes de ventilació propis. El sindicat posa de manifest que la Direcció d'Atenció Primària de Girona (DAP) no actua «de manera urgent ni eficaç per a solucionar aquests greus problemes que incompleixen la normativa de Salut i Seguretat Laboral». Durant la Junta del Comitè de Salut i Seguretat Laboral del passat 4 de maig, els delegats de la UGT ja van expressar la preocupació que aquest estiu es repetissin incidents en els sistemes de refrigeració i van demanar que es realitzessin accions preventives de manera urgent per evitar altes temperatures als centres de treball. El DAP va explicar que «s'està fent tot el possible per solucionar aquests problemes i que, actualment, només dos centres de salut de tota la província tenen problemes de clima, el CAP Tordera i el CAP Pineda». A més, la direcció fa constar que any rere any es fan inversions de manteniment per millorar les condicions climàtiques i que la de l'any que ve tindrà un import de 109.000 o superior.