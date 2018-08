L'onada de calor afluixa una mica però encara deixa valors molt pròxims als 40 ºC

La platja es va convertir en una de les alternatives per a les altes temperatures.

La platja es va convertir en una de les alternatives per a les altes temperatures. marc martí

L´onada de calor va afluixar ahir una mica però encara va deixar valors molt pròxims als 40 ºC a l´Empordà i la ciutat de Girona. Malgrat tot, va ser a l´interior de l´Ebre i al Camp de Tarragona on els termòmetres es van enfilar més amunt a les comarques de Catalunya.

A les cinc de la tarda, a les comarques de Girona els termòmetres també es van enfilar de valent i es van assolir els 39 ºC en poblacions com Cabanes o Anglès (39,2 ºC).

De bon matí, la notícia va ser per segon dia consecutiu les mínimes de rècord a l´Empordà. Roses va registrar uns increïbles 32,1 ºC a causa d´una persistent tramuntana reescalfada, que també va afavorir que la mínima es quedés en 30,2 ºC a la veïna població d´Espolla i fos de 30,3 ºC a Portbou.

Al Baix Empordà, l´observatori de l´Estartit va mesurar un mínima de 29,2 ºC, la nit més càlida des del 1969 i superant amb escreix els precedents: 26,4 ºC el passat divendres i 26,1 ºC el 6 de setembre del 2016, segons va informar el Servei Meteorològic de Catalunya.

Paral·lelament, l´estació del Raval de Barcelona va tornar a batre un nou rècord de temperatura mínima, un registre que ara s´ha situat en 29,8 ºC.

De la jornada, van destacar registres com els 40,4 ºC de Vinebre, els 40,1 ºC de Riudoms o els 39,9 ºC compartits per Aldover i Torroja del Priorat, segons l´SMC. A la Catalunya Central es van assolir els 39 ºC en poblacions com el Pont de Vilomara (39,6 ºC) o Artés (39,4ºC).

La temperatura per avui serà lleugerament més baixa en general, tret de Lleida, on es mantindrà similar. Protecció Civil manté l´alerta per onada de calor i informa que el 061 CatSalut Respon ja havia atès un total de 217 trucades relacionades amb la calorada, incloent-hi consultes i mobilització de recursos del SEM.