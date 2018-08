Mor a Figueres Luis del Castillo, exassessor de la Cort Penal Internacional

El destacat advocat penalista Luis del Castillo Aragón, degà emèrit del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) i expresident del Col·legi d'Advocats Penal Internacional (BPI-CAPI), va morir ahir a Figueres. Nascut a Madrid el 1934, es va llicenciar en Dret el 1956 i tres anys més tard va traslladar la seva residència a la capital catalana, on va ser professor de la Universitat de Barcelona des de 1960 fins a 1966, com a adjunt a la Càtedra de Dret Polític, si bé va ser expulsat de la UB per motius polítics. El 1975 Luis del Castillo va fundar el seu propi despatx penalista a la Ciutat Comtal.

Des de la seva incorporació com a col·legiat a l'ICAB, el 1970, va estar molt vinculat a la vida col·legial i va col·laborar com a ponent a la Comissió de Deontologia, que va presidir. També va ser vicedegà del Col·legi des de 1997 a 2005, i va exercir com a degà entre els anys 2002 i 2003.

L'any 2002 va ser elegit representant espanyol del Col·legi d'Advocats del Tribunal Penal Internacional del BPI-CAPI, un selecte grup de lletrats del món escollits per assessorar a la Cort Penal Internacional (CPI), amb la finalitat de jutjar els crims de guerra contra la humanitat. L'any 2010, Luis del Castillo va assumir la presidència del Col·legi d'Advocats Penal Internacional (BPI-CAPI), càrrec que va exercir fins al 2014.

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va lamentar la pèrdua de Luis del Castillo a Twitter destacant que va ser «un prestigiós advocat compromès amb les causes de la llibertat i la democràcia».