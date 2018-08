Deixen per tercer cop un cavall mort a coll d'Úria, a Sant Feliu de Pallerols

Un cavall mort va estar almenys des del diumenge, dia 5 d´agost, fins ahir al matí a l´aparcament de coll d´Úria, al costat de la C-153, a la collada de Condreu, al terme de Sant Feliu de Pallerols. Es tracta de la tercera vegada en un any que apareix un cavall mort en el mateix indret. Entrat en descomposició, l´anima, ahir, desprenia una forta pudor i era un pol de concentració de mosques. A primera vista, no presentava aspecte de desnodrit. Això no obstant, el cadàver estava botit per causa de la descomposició i ja es feia complicat de saber l´aspecte que havia tingut en vida.

L´Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols va encarregar l´extracció del cadàver a una empresa especialitzada i, segons l´alcalde, Joan Casas, ahir mateix el van treure.

El diumenge, dia 5, els Agents Rurals van aixecar acte de la presència del cadàver. Els ajuntaments de la zona, Sant Feliu i la Vall d´en Bas, han anunciat que demanaran responsabilitats si la policia descobreix els autors dels abocaments. L´Ajuntament ha de pagar la despesa de treure l´animal.

La singularitat del cas és que es tracta de la tercera vegada en el termini d´un any que apareix un cavall mort en el mateix lloc. Segons l´alcalde, les roderes fan sospitar que l´animal va ser portat al lloc amb un remolc i que el van deixar allà. Es tracta d´un lloc de fàcil accés des de la carretera, però el lloc on van deixar l´animal és invisible des de la carretera, per la qual cosa els conductors de cotxes, els motoristes i els ciclistes només es podien adonar de la proximitat del cadàver per la pudor.

El lloc on hi havia el cavall és transitat per senderistes i ciclistes. Només cal dir que l´animal estava situat a dos metres d´un cartell que marca senders i al final de la zona d´aparcament de vehicles, però no fora, on hauria estat més complicat de trobar. Estava davant mateix de la cadena que impedeix el pas de vehicles per un camí privat.

L´alcalde de Sant Feliu de Pallerols ha explicat que els cavalls porten un xip que els identifica, però en els casos dels cavalls morts del coll d´Úria els havien enretirat el xip, cosa que dificulta descobrir l´origen.