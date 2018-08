Alerten de la radicalització d'un jove de Ripoll company de feina d'un dels terroristes

Els Mossos d'Esquadra han alertat al jutge de l'Audiència Nacional que investiga el 17A sobre el "procés de radicalització" d'un jove de Ripoll, que va ser company de feina del terrorista de les Rambles, Younes Abouyaaqoub, amb qui va coincidir a una empresa de Gombrèn (Ripollès).

Així es desprèn d'un informe, que els Mossos d'Esquadra han remès al titular del jutjat central d'instrucció número 4 de l'Audiència Nacional, Fernando Andreu, que ha atès la petició de la policia catalana i ha sol·licitat a Institucions Penitenciàries que confirmi si el sospitós, Mohammad A., ha visitat a la presó a Driss Oukabir i a Homade Houli Chemlal.

El jutge ha adoptat aquesta decisió, en una resolució del passat 23 de maig, després que els Mossos d'Esquadra li advertissin que Mohammad A., un veí de Ripoll de l'entorn dels investigats, ha adoptat en els últims mesos "canvis significatius en la seva conducta i en diversos àmbits de la seva vida".

"Es coneix que Mohammad A. s'hauria allunyat d'alguna de les persones del seu entorn més pròxim i s'haurien detectat certs canvis en la utilització de les xarxes socials", apunten els Mossos, que alerten al jutge que aquests aspectes "podrien ser indicadores del procés de radicalització que estaria experimentant".

A l'informe, la Comissaria General d'Informació dels Mossos d'Esquadra puntualitza que de moment desconeix si aquest procés de radicalització "s'ha generat arran dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de la mort i/o detenció de persones conegudes" pel sospitós, un jove nascut fa 21 anys al Marroc i que viu a Ripoll, com la majoria dels integrants de la cèl·lula del 17-A.

Per als Mossos, resulta "especialment important" conèixer les activitats del sospitós i també la informació acosta de la seva "possible visita" a Driss Oukabir -el terrorista que va llogar la furgoneta de les Rambles- i Mohammad Houli Chemal -l'únic supervivent de l'explosió de la casa d'Alcanar- a la presó de Madrid on estan ingressats.

En el seu informe, els Mossos detallen al jutge que el sospitós treballa en una empresa de Gombrèn, una localitat molt pròxima a Ripoll, en la que havia coincidit laboralment amb Younes Abouyaaqoub.

Precisament, en un altre informe remès al jutge els Mossos revelen que Abouyaaqoub va ocupar un habitatge abandonat a Gombrèn, entre el mes d'octubre del 2016 i maig del 2017, segons el testimoni de diversos veïns.

Segons va declarar als Mossos el gerent de l'empresa de filats de Gombrèn que va contractar Abouyaaqoub, una de les persones més pròximes a aquest va ser Mohammad A. A més, el gerent va explicar a la policia que a l'interior de l'empresa va destinar un lloc perquè Abouyaaqoub realitzés les pregàries.

Es dóna el cas que, segons el gerent, a l'agost de l'any passat, quan la plantilla estava de vacances, es va produir un robatori a l'empresa, encara que l'intrús no es va emportar res i el testimoni sospita que tenia coneixement de l'interior del local, ja que va entrar per la via més fàcil, a través de l'estada que utilitzava Abouyaaqoub per resar.

Els Mossos ressalten també que Mohammad A. s'està relacionant actualment amb algunes de les persones investigades i que també viuen a Ripoll.

Driss Oukabir, germà de Moussa, un dels terroristes abatuts a Cambrils (Baix Camp), va ser detingut el 17 d'agost a la tarda a Ripoll, al comprovar-se que havia llogat el dia anterior la furgoneta amb la qual Younes Abouyaaqoub va perpetrar l'atemptat a la Rambla de Barcelona.

En la seva declaració en seu policial, Oukabir va manifestar que en el moment de llogar la furgoneta estava acompanyat pel seu germà Moussa i per Mohammad Hichamy -també abatut a Cambrils- i Younes Abouyaaqoub.

A l'interior de la furgoneta es va localitzar el passaport espanyol d'Homahec Houli Chemlal, l'únic supervivent de l'explosió de la casa d'Alcanar (Montsià) on la cèl·lula emmagatzemava i fabricava explosius i en la que van morir l'imam de Ripoll Abdelbaki Es Satty i Youssef Aalla.

Houli Chemlal va ser detingut a l'Hospital de Tortosa (Baix Ebre) el 17 d'agost i va ser interrogat en cinc ocasions, en les que va relatar que els membres de la cèl·lula li van dir que destruir monuments estava bé segons l'Islam però que encara no estaven preparats, ja que s'havien d'assecar els explosius i portar-los en furgonetes als objectius.

Entre els objectius dels terroristes que va citar Houli Chemlal, les empremtes dactilars del qual van ser localitzades pels Mossos a la casa ocupada de Gombrèn, figuraven la Sagrada Família de Barcelona i altres esglésies, que no va concretar.

El jutge ha acceptat la petició dels Mossos per confirmar si Mohammad A. ha visitat a la presó a tots dos empresonats, si bé ha rebutjat, a instàncies de la Fiscalia, el requeriment de la policia catalana perquè també identifiqués a totes les persones que han visitat als dos presos.