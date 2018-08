La futura variant d'Olot s'iniciarà l'any vinent pel túnel de la Pinya

L'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas (PDeCAT), ha anunciat l'inici de les obres del túnel de la Pinya de la variant d'Olot per a l'any vinent. «Hi ha acord per a la licitació de les obres enguany i per a l'inici en el 2019», va dir l'alcalde en el darrer ple.

Corominas va apuntar que, un cop iniciades les obres del túnel, tindrà lloc la licitació del tram de la Vall d'en Bas i de les Preses.

Pel que fa a la connexió entre la variant d'Olot i la xarxa de carreteres de l'Estat, l'alcalde va explicar que havia parlat amb el subdelegat del govern, Albert Bramon. Va dir que confiava que «a través del senyor Bramon quedin reafirmats els compromisos que hi ha». El compromís és que l'Estat cedeixi la gestió de les obres a la Generalitat i sobre la base de certificacions d'obra feta, les pagui.

Corominas va exposar que l'inici de les obres del túnel de la Pinya ha de donar temps a gestionar els tràmits pendents de la resta del traçat. Va recordar que l'inici dels tràmits públics per a la declaració d'impacte ambiental de la carretera que ajuntarà la sortida dels túnels de Bracons amb el túnel de la Pinya tindrà lloc l'octubre vinent.

El túnel de la Pinya tindrà uns dos quilòmetres i mig de llargada. Pràcticament, tot el pas de la carretera pel terme d'Olot estarà cobert. Serà un tram desdoblat i amb un carril d'emergència. Es tracta d'un tram que ja disposa de la declaració d'impacte ambiental.

En el ple, Corominas va explicar que la previsió del calendari es va consensuar fa poques setmanes en una reunió en la qual van participar l'alcalde de les Preses, Pere Vila; el de la Vall d'en Bas, Lluís Amat, i ell mateix.

També hi van assistir tècnics de la Generalitat i dels ajuntaments. A més, va ser-hi l'antic secretari de Mobilitat de la Generalitat, Ricard Font, el qual ara és el president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.