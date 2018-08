Quinze càmeres van gravar la fugida a peu de l'autor de l'atropellament mortal a Barcelona

Una hora i 8 minuts. Gràcies a una quinzena de càmeres repartides per tot Barcelona, els Mossos d'Esquadra han pogut reconstruir la llarga fugida a peu de Younes Abouyaaqoub el 17 d'agost de 2017 després d'atropellar brutalment els vianants que passejaven per la Rambla.

L'informe amb el visionament dels vídeos està inclòs en el sumari dels atemptats i recull com Abouyaaqoub, que va ser abatut dies després en unes vinyes pròximes al municipi de Subirats, va deixar la Rambla a pas lleuger, però sense córrer per no aixecar sospites.

No obstant això, el primer vídeo inclòs en el sumari és del migdia, de les 12.50 hores, quan el jove va treure diners al caixer d'una entitat bancària de Parets del Vallès (Vallès Oriental), a una trentena de quilòmetres de Barcelona.

A les 16.37 hores càmeres de Trànsit capten com la furgoneta amb la qual es va cometre l'atemptat accedeix a la Rambla en direcció a la plaça de Catalunya i a les 16.53, com envesteix els vianants al passeig central, realitzant canvis bruscos de direcció per atropellar el màxim de gent possible. Va matar catorze persones i va ferir-ne més de cent. Tretze segons després que la furgoneta es parés al passeig, Abouyaaqoub va sortir del vehicle amb una samarreta de ratlles, pantalons foscos llargs i ulleres de sol, una imatge que es veurà després a molts altres vídeos.

La càmera d'una botiga de la Rambla va recollir també a les 16.53 el pas a gran velocitat de la furgoneta pel passeig en direcció a Colom i 31 segons després com Abouyaaqoub corre en direcció a la plaça de Catalunya. El seu destí era el mercat de la Boqueria, on diverses càmeres el filmen a pas lleuger i amb les ulleres de sol posades al voltant de les 16.55. D'aquest moment hi ha un altre vídeo revelador gravat amb el mòbil per una dona que es troba al mercat i que comença a enregistrar el que passa després de veure la primera allau de gent. En les seves imatges es creua Abouyaaqoub, que camina sol i aparentment tranquil.