Ryanair cancel·len 4 vols a l'aeroport de Girona per la vaga de pilots

La vaga de pilots a diversos països d'Europa de l'aerolínia irlandesa Ryanair ha obligat a cancel·lar avui un total de 4 vols a l'aeroport de Girona, 14 a Catalunya i 80 al conjunt d'Espanya.

En concret, 10 dels vols afectats a Catalunya tenien origen o destí final a l'Aeroport del Prat de Barcelona i els quatre restants a l'Aeroport de Girona(dues rutes amb Alemanya), segons les dades extretes de la pàgina web de la companyia.

Les rutes cancel·lades per Ryanair a Girona són les que enllacen Vilobí d'Onyar amb les terminals de Düsseldorf-Weeze i Frankfurt International. Les cancel·lacions, però, de moment no creen problemes. I és que la majoria dels 378 passatgers afectats que s'havien d'enlairar des de Girona ja han canviat el bitllet per Internet o bé han demanat que se'ls reemborsi. Al migdia de divendres, en quedaven una setantena –la majoria, del vol de Frankfurt- que estan pendents de fer el canvi. La resta de rutes que opera l'aerolínia de baix cost irlandesa des de l'aeroport de Girona no registren incidències. De fet, la situació a la terminal de Vilobí d'Onyar és semblant a la de qualsevol altre dia del mes d'agost.

A la resta d'Espanya, la vaga ha afectat els vols d'arribada i sortida de l'aerolínia als aeroports de Gran Canària, Eivissa, Jerez, Màlaga, Palma de Mallorca, Santander, Sevilla, Tenerife Sud i Saragossa.

La protesta, convocada a Irlanda, Suècia, Bèlgica, Holanda i Alemanya per reclamar millors condicions de feina i pujades salarials, ha obligat a Ryanair a cancel·lar al voltant de 400 dels 2.400 vols totals previstos per avui.

A tot Europa es veuran afectats al voltant de 55.000 passatgers, gairebé 42.000 d'ells a Alemanya, als aeroports de Frankfurt, Berlín i Weeze, encara que no són els únics punts afectats.