Un primer aniversari que fa aflorar «sentiments molt diversos»

L'alcalde de Ripoll, Jordi Munell, l'alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, i l'alcaldessa accidental de Barcelona, Gala Pin, demanen no perdre de vista les víctimes en els homenatges que se celebren avui amb motiu del primer aniversari dels atemptats terroristes del 17 i 18 d'agost. «És un dia per respectar i acompanyar el dolor dels familiars», declarava, ahir, a Ràdio Nacional d'Espanya, Pin. Cap dels tres batlles abonen cap polèmica per la presència del rei Felip VI als actes de Barcelona; això no obstant, Munell afirma que no reconeix la Corona com a institució ni «cap respecte com a rei en cap sentit». «Soc republicà», diu l'alcalde de Ripoll, del PDeCAT, i «el que va fer el 3 d'octubre [de 2017] i el que va permetre de violència a Catalunya no és mereixedor de cap rang reial».

Precisa en aquest context Munell que «com a persona que vulgui participar i sumar-se al respecte per les víctimes i els seus familiars, no puc dir res».



Recuperar la normalitat

L'alcalde defensa que a Ripoll la convivència s'ha mantingut al llarg dels últims mesos; admet, però, que el primer aniversari d'aquella barbàrie i l'aixecament parcial del sumari judicial han fet «aflorar sentiments molt diversos», entre els quals compta el xoc que ha suposat per als veïns que nois que parlaven amb amics sobre qüestions molt quotidianes i que feien, aparentment, vida normal, acabessin participant en un atac terrorista devastador. L'alcalde valora que els ripollencs han sabut distingir entre «aquests individus que potser van caure en una trama més pròpia d'una secta i d'una captació psicològica» i les famílies que no hi tenen res a veure. I demana que la investigació vagi fins al final: «Com teníem un imam amb antecedents sense conèixer-ho?», es pregunta.