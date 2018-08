Negocien obrir un caixer en un barri de Ripoll de més de 4.000 veïns

L'Ajuntament de Ripoll i CaixaBank estan negociant l'obertura d'un caixer automàtic al barri de la carretera de Barcelona, després que a mitjans d'abril tanqués l'oficina que tenia en el barri més poblat del municipi.

De fet era l'única que hi quedava de qualsevol entitat. L'alcalde de Ripoll, Jordi Munell, va anunciar en el plenari de juliol que CaixaBank havia acceptat obrir aquest caixer, però unes setmanes més tard no s'ha signat cap mena de conveni perquè l'entitat pugui utilitzar el local municipal que havia acollit un casal de joventut al carrer Núria, on tampoc s'hi observa cap mena d'obra d'adequació.

Fonts de l'entitat bancària de Ripoll afirmen que tenen constància d'aquesta possibilitat, però de moment no hi ha cap confirmació que s'acabi duent a terme. Fa uns mesos un grup de clients de CaixaBank encapçalats per Josep Messeguer van fer una recollida de signatures demanant que es mantingués oberta l'oficina que tenien al sector.

El resultat va ser negatiu, i per resposta de l'entitat van obtenir el silenci. Ara, en canvi, Munell diu que la pressió que han efectuat aquests clients i la del mateix Ajuntament, ha acabat donant el seu fruit. A més, podria representar un benefici per al poble, en tant que el lloguer del local s'hauria de pagar al consistori.

Més del quaranta per cent dels ripollesos, superior en nombre als 4.000, viuen en un barri que en els darrers anys ha experimentat un envelliment demogràfic que agreuja la situació pel que fa a l'activitat bancària.

Els habitants de la carretera de Barcelona, barri que comprèn també el sector conegut com el Camp de les Vaques, han d'acudir a les oficines que diferents entitats tenen al barri vell del municipi, amb la dificultat que això suposa tant per mobilitat, com per aparcament en cas de fer-ho en vehicle, per la manca de seguretat en haver de fer el tram fins a casa amb els diners, i el col·lapse que habitualment es troba en les oficines que resten a la vila, que en els darrers anys s'han reduït dràsticament.

L'alternativa d'operar telemàticament resulta complicada en determinades franges d'edat que no s'han acostumat a fer-ho a través dels mitjans digitals.