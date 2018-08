El nombre d'incendis vinculats a la sega baixa un 80% en 7 anys

El nombre d'incendis originats per l'activitat de la sega s'ha reduït en més d'un 80% des que el Departament d'Agricultura va posar en marxa fa 7 anys la campanya de prevenció d'incendis de la sega per prevenir o minimitzar-ne el risc durant les tasques agrícoles. En concret, s'ha passat de les 1.500 hectàrees que van cremar en 34 incendis l'any 2012 a les poc més de 48 hectàrees d'aquest 2018 en 6 incendis. El director general del cos d'Agents Rurals, Marc Costa, atribueix aquest «èxit» a la «conscienciació» dels pagesos que ara porten els mitjans d'extinció adequats a les màquines recol·lectores. Així mateix, la climatologia amb un hivern i primavera plujoses també ha beneficiat a aquesta reducció. Enguany, la Campanya de la Sega ha ampliat el nombre de comarques on s'ha desenvolupat de 7 a 10 afegint-hi l'Alt i el Baix Empordà i el Gironès.

Marc Costa va explicar ahir en roda de premsa que enguany hi ha hagut 6 incendis agrícoles que han cremat 48,08 hectàrees, la meitat que l'any passat, que també es van registrar 6 incendis però el nombre d'hectàrees va ser 95. Bona part de les hectàrees cremades aquest any es van concentrar en un sol incendi, que va tenir lloc el 20 de juny al municipi de Sant Martí de Riucorb amb una afectació de 27 hectàrees.



Més prevenció

Costa va remarcar la conscienciació dels pagesos que en aquests darrers anys han incorporat els mitjans d'extinció adequats a les màquines recol·lectores. Això els permet reaccionar i actuar de forma ràpida en cas que s'iniciï un incendi per culpa de la màquina. En aquest sentit, Costa va destacar que enguany hi ha hagut 5 conats d'incendi que gràcies a la «intermediació immediata» dels pagesos que tenien els mitjans corresponents es van apagar i extingir per ells mateixos.