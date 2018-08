L'Ajuntament d'Olot accelera la revitalització del nucli antic

Les accions destinades a revitalitzar el nucli antic d'Olot tindran una acceleració significativa a partir del moment de la clausura de les Festes del Tura. Les actuacions formen part del PIAM del Nucli Antic. Es tracta d'un pla de regeneració urbana i social que va començar l'estiu del 2017 i, després d'haver aconseguit el compromís dels veïns i de tots els grups polítics del municipi, ara entra en la fase de les concrecions.

Actuacions com el pla d'habitatge, la Galeria dels Sastres, l'espai d'emprenedors, la millora de l'escola de disseny, la plaça de can Sau, l'enderroc de l'edifici del Mont Carmel a la plaça del Carme i activitats de promoció comercial tindran l'inici en el darrers mesos del 2017 i, en alguns casos, la concreció a primers del 2019.

Segons ha explicat el regidor de Promoció Municipal, Estanis Vayreda (PDeCAT), serà al setembre quan l'Ajuntament adjudicarà l'estudi de l'habitatge. Ha explicat que l'objectiu de l'anàlisi és descobrir les propostes que pot fer l'Ajuntament per mobilitzar l'habitatge. «Fer els canvis urbanístics que es necessiten per animar la iniciativa privada», ha plantejat.

L'estudi d'habitatge és una reclamació de tots els grups del ple i és considerat com la solució als despreniments de les façanes, les ensorrades de sostres i consegüents desallotjaments que de manera periòdica ocupen els noticiaris de la ciutat.

Una novetat destinada a tornar l'activitat comercials als carrers situats als costats de les grans vies comercials és la Galeria dels Sastres. Vayreda va explicar que l'Ajuntament promoura una oferta de lloguer de locals. Es tractarà de locals reformats per l'Ajuntament i destinats a artesans que vulguin comercialitzar els seus productes.

Un dels valors del nucli antic són les places i el passeig de la Muralla. En la seva major part són resultat del Pla de Barris dut a terme entre el 2002 i el 2011 pel PSC. En aquella època, l'Ajuntament va dur a terme un gran esforç inversor per ensorrar els edificis que congestionaven la zona. La plaça Pia Almoina, la Capdenmàs, la de les Monges i el passeig de la Murralla són resultat d'aquella època.

Ara, la idea és fer els espais més atractius i més amables. Vayreda ha posat d'exemple la plaça de can Sau, resultat d'un enderroc al costat de l'església del Tura. Segons ell, la idea és construir-hi una graderia per poder fer-hi concerts i petits espectacles de teatre. «La qüestió és fer vida», va dir.

Va considerar que fer vida és promoure accions de cara als emprenedors. En aquest aspecte, va recordar que a principis de setembre començaran els treballs d'adequació dels antics Magatzems Olot en espai per a emprenedors. La intenció és posar-lo en servei el gener del 2019. El que havia estat una gran botiga de teixits amb una màxima esplendor entre els anys cinquanta i seixanta del segle XX serà un lloc on els emprenedors del segle XXI tindran un espai per compartir la llum del nou segle, els ordinadors, les tauletes i els tefèfons.

No hi faltarà un espai per debatre idees. Això no obstant, el local conservarà la pàtina que li donen les sanefes i les lluminàries penjades de l'època en la qual venien teles perquè la gent es pogués fer les cortines i la roba.

L'escola de Disseny i d'Art obrirà al setembre amb els efectes de les inversions iniciades el 2017 i potenciades enguany amb el suport de la Generalitat. Tres-cents mil euros perquè els futurs dissenyadors tinguin un terra i unes finestres en condicions.

L'escola de disseny oberta a la plaça del Carme i propera al passeig de la Muralla és el valor de la zona. La idea és canviar l'ordenació del trànsit a l'escola i la plaça del Carme per fer-les més accessibles.

Els redactors del Pla Integral de Millora del Nucli, Paisaje Transversal, van dedicar mig any a comprometre els veïns en el projecte. Van fer enquestes, reunions i, fins i tot, visites guiades al barri.

Fa poc, els veïns van obrir un local de reunions per seguir el desenvolupament del pla. Entre àpats de germanor i reunions per organitzar la festa del barri, els veïns tracten el desenvolupament del pla. També reuneixen material expositiu per poder mostrar el dia a dia dels canvis. La voluntat és aconseguir el gir de la situació i acabar amb els enfonsaments de teulades i despreniments de les façanes i iniciar les restauracions.