Premien la robòtica submarina de la UdG

La Generalitat va aprovar ahir concedir una de les distincions Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària als tallers de robòtica submarina de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (UdG).

El reconeixement, que s'entregarà el proper 6 de setembre durant l'acte d'inauguració del nou curs acadèmic 2018-2019, lloa la tasca del projecte de la Universitat de Girona en el camp de la divulgació científica i de foment de vocacions tecnològiques i d'enginyeria entre els estudiants universitaris i de secundària, duta a terme per mitjà de tallers pràctics amb eines com la robòtica i la programació, per fomentar el desenvolupament de la creativitat en els joves.



Set distincions

Els guardonats d'aquest any -tres professors universitaris i quatre projectes de les universitats catalanes- han estat seleccionats a partir de les propostes fetes pels consells socials de les universitats públiques o òrgans equivalents de les universitats privades que hi ha a Catalunya

En els premis individuals, la Generalitat ha reconegut la tasca docent de Pere Pascual (Universitat Politècnica de Catalunya), Diana Ferrer (Esade-Ramon Llull) i Teresa Sancho (Universitat Oberta de Catalunya), segons informava ahir la Secretaria d'Universitats i Recerca en un comunicat.

A l'apartat de guardons col·lectius, s'ha distingit, a més dels tallers de robòtica submarina de la UdG, el Grup Campus d'Arqueologia i Paleontologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, el Projecte KackLab de la Universitat Pompeu Fabra i el Projecte Horts Socials de la Rovira i Virgili de Tarragona.

Les distincions Jaume Vicens Vives, que es van crear l'any 1996, estan dotades amb 20.000 euros cadascuna i l'import atorgat a cada persona i projecte guardonats s'haurà de destinar a projectes d'innovació o de millora docent.