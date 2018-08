La demolició de la fàbrica de pinsos de Cornellà es durà a terme abans del febrer

L'Ajuntament de Cornellà del Terri demolirà previsiblement abans del proper febrer la fàbrica de pinsos SAT Agater, situada a l'avinguda de Girona per tal de transformar el solar de forma provisonal en un aparcament de vehicles. Ho va anunciar ahir Ràdio Banyoles, en un procés que es podrà completar ara que l'empresa ja ha traslladat tota la seva activitat al polígon industrial de Pont-xetmar, a la nau de Sat Suis.

L'alcalde del municipi, Salvador Coll, va assegurar ahir que ja tenen les claus de la fàbrica i que en aquests moments «estem fent tots els processos administratius pertinents perquè al més aviat possible Cornellà pugui tenir un espai net per poder-lo utilitzar com a aparcament públic», i tot i que va assegurar que els terminis no depenen del consistori, va calcular que les obres «més enllà del gener o el febrer tot això ja serà a terra».

En aquesta etapa del projecte, el consistori està fent tasques de manteniment, ja que el pla de demolició encara no ha estat aprovat. El proper pas consistirà a exposar al públic el projecte, i posteriorment es procedirà a la seva adjudicació. El batlle va afegir que aquest espai, situat davant d'una escola i en ple centre del municipi, també tindrà un ús festiu i serà «ideal tant per ser usat per recollir els nens de l'escola com pels comerços».

L'acord entre el consistori i els empresaris inclou el lloguer del solar per 12.000 euros anuals mentre no duguin a terme el pla urbanístic fixat, unes obres que segons el batlle «podrien començar d'aquí 30 o 40 anys», per la qual cosa romandrà de forma temporal com a espai públic».



Lluita històrica

El trasllat de la fàbrica de pinsos SAT Agater ha estat un reclam dels veïns del municipi des de fa dècades. Antigament l'emplaçament de la fàbrica quedava fora ciutat, però amb els anys la zona es va anar urbanitzant i el trànsit de camions i la pols causaven perjudicis als veïns. Des de principis d'any l'empresa s'ha traslladat al polígon de Pont-xetmar, on continua les seves activitats.