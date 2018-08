Olot mostrarà els somriures de la verge del Tura en una exposició

Com un avanç de les Festes del Tura que començaran el divendres, dia 7 de setembre, tindrà lloc l'obertura de l'exposició Els somriures de la Verge del Tura. Es tracta d'una mostra comissariada per Anna Escarpanter, que quedarà inaugurada el dissabte vinent, dia 1 de setembre, al Museu dels Sants.

La mostra se centra en la devoció que han tingut els olotins per la seva patrona i ho fa a través del patrimoni material i immaterial que al llarg dels anys s'ha generat fruit de la relació entre la verge i la ciutat.

Per una banda, l'exposició mostra el patrimoni tangible: pintures, escultures, imatgeria, vestits, medalles, estampes i objectes diversos que tenen a veure amb la Mare de Déu del Tura. S'hi podran veure peces del fons del Museu dels Sants, d'altres procedents del Santuari del Tura –gràcies a l'estreta col·laboració que hi ha hagut amb l'Associació Cultural d'Amics de Sant Esteve i del Santuari del Tura– i també de col·leccions particulars, com una pintura que data de finals del segle XVIII.

Pel que fa a l'apartat dedicat al patrimoni immaterial, a l'exposició es parla de què han fet els olotins per tenir la verge a prop: penjar un quadre o una estampa o fer ofrenes a la Mare de Déu, com era el cas dels vestits que la gent cosia i amb els quals es vestia la imatge.

El Firal i la plaça del Mig

L'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas, ahir, va apuntar que les obres del Firal estaran quasi al 100% per festes. «Faltara una mica del verd que plantarem per la primavera», va dir.

També va avançar que la plaça del Mig estarà gairebé acabada i que tindrà els accessos al Firal oberts.

El que no estarà obert és el túnel entre els aparcaments subterrani del Firal i de la plaça 1 d'octubre. Això reduirà les places d'aparcament al centre per festes. No hi haurà zona blava.