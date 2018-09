Baix Empordà i Pla de l'Estany retiren la gestió dels menjadors escolars als pares

El secretari de Polítiques Educatives de la Generalitat de Catalunya, Carles Martínez, va assegurar a mitjans de juliol que aquest curs escolar les AMPAs (Associació de Mares i Pares d'Alumnes) podrien mantenir la gestió dels menjadors. «Hem demanat als Consells Comarcals una pròrroga d'un any perquè les AMPAs puguin continuar fent el que feien fins ara», va declarar. Però, segons sembla, aquesta voluntat no es va dur a la pràctica i va ser una «declaració d'intencions», tal com ho va definir aleshores el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Joan Català (CiU). Així, els consells comarcals del Pla de l'Estany i del Baix Empordà han retirat la gestió d'aquest servei a les famílies. «Les dues regions es trobaven en la mateixa situació: s'havien finalitzat els convenis sobre la gestió dels menjadors escolars i no en podien fer de nous a causa de la nova Llei de contractació pública», explica el director adjunt de Serveis Territorials d'Ensenyament, Xavier Vilà. «La situació es manté igual que el curs passat a la resta de comarques gironines. Els menjadors que estaven regentats pels consells comarcals i els que ho estaven per l'AMPA seguiran així perquè encara tenen el conveni en vigor», afegeix.

Per consegüent, 17 escoles de les comarques gironines –10 del Pla de l'Estany i 7 del Baix Empordà– experimentaran canvis durant els migdies en aquest curs escolar que comença la setmana vinent. El president del Consell Comarcal del Gironès, Jaume Busquets, va assegurar el maig, quan es va iniciar el debat, que «no és que no vulguem signar el conveni, sinó que no podem d'acord amb la nova llei de contractes del sector públic. Una administració pública com el Consell no pot delegar en una entitat privada, només pot fer-ho en una altra administració, com ara un ajuntament».

No obstant això, que els ajuntaments es facin càrrec del servei tampoc sembla ser una solució. És, per exemple, el cas de l'escola Guillem de Montgrí de Torroella de Montgrí, en què l'Ajuntament del municipi va reclamar la cessió de la gestió a l'administració local amb l'objectiu que convoqués un concurs públic per decidir qui s'encarregaria del menjador. Tanmateix, Vilà assegura que «tot i que el consorci va afirmar que faria complir la legalitat, els tècnics del Consell Comarcal del Baix Empordà van dir que no era possible traslladar-ne la gestió». Ara, l'AMPA del centre educatiu ha recorregut al Tribunal de Contractes del Sector Públic perquè resolgui la impugnació de la petició de suspensió cautelar.

«El director general d'Atenció a la Família i Comunitat, Ramon Simon, ens ha promès que Ensenyament està treballant en un nou Decret de menjadors escolars», comenta Vilà, ja que l'actual és del 1996, que està previst que estigui finalitzat i entri en vigor el pròxim curs 2019-2020. «És natural que en necessitem un de nou perquè l'actual dista en alguns aspectes de la nova llei de contractació. Desconec si les AMPAs podran gestionar els menjadors o no finalment, però sí que quedarà clar què es podrà fer i què no», detalla el director adjunt al territori.



Monitors

Les AMPAs han denunciat constantment que, si la gestió dels menjadors acaba en mans d'empreses privades, «es podria perdre el monitoratge pedagògic que s'assoleix en aquesta franja horària». A més, asseguren que hi ha una «pèrdua de qualitat» en el servei i, en alguns casos com en el de l'escola Guillem de Montgrí, és més car. Xavier Vilà conclou que «la qualitat oferta per les AMPAs és correcta, però està clar que s'han de respectar les normatives. Si es troba la solució idònia perquè les AMPAs segueixin gestionant els menjadors escolars, nosaltres hi estarem d'acord».