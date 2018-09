Veray requereix la retirada de la pancarta dels presos

La portaveu del grup del PP a l'Ajuntament de Girona, Concepció Veray, ha requerit per la via oficial a l'Ajuntament de Girona que retiri la pancarta que penja d'un dels balcons de la façana de l'edifici consistorial a favor de l'alliberament dels polítics independentistes empresonats preventivament per ordre del jutge instructor de la causa contra el «procés», Pablo Llarena. El requeriment, que sobre el paper hauria de ser respost en un termini de deu dies –«si són vint, els esperarem», precisa Veray–, podria acabar en un contenciós administratiu, primer, i en una demanda penal contra l'alcaldessa Marta Madrenas, després, si no és acceptat. A criteri de Veray, la presència de la pancarta vulnera les ordenances municipals i atempta contra la neutralitat política en edificis públics. Es tracta, recorda la portaveu popular, d'un «símbol de part» que fins ara, tot i les peticions reiterades del PP, l'alcaldessa s'ha negat a treure. Així les coses, Veray, que ha posat un gabinet jurídic a estudiar el cas, recorda que després de sol·licitar reiteradament, sense èxit, que la pancarta desaparegui de l'Ajuntament només li queda posar-se «a mans de la Justícia».