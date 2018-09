Quim Torra Reconeixement a RCR arquitectes

En la seva visita a Olot, el president de la Generalitat, Quim Torra, va visitar l'antiga foneria de can Barberí, ara seu d'RCR arquitectes. El mes d'octubre, els membres d'RCR arquitectes Rafel Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta rebran la Legió d'Honor francesa de l'ordre de les arts i les lletres en la categoria d'oficial, el màxim reconeixement de l'estat francès.

El president va reconèixer els arquitectes en una visita a la seva seu de can Barberí. A la nau on s'havien fos campanes i grans estàtues, Torra va agrair la invitació de l'alcalde a la festa d'una ciutat que, segons va dir, batega i respira cultura, lllibertat i talent. «Penso que només hi ha aquesta fórmula per aquest país», va dir.

Abans, el president va visitar la casa Solà Morales i després va estar a l'ofrena i al pregó.